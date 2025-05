Solsona proposa a la gent gran una vintena d'activitats la darrera setmana de maig 

Des de tallers de comunicació positiva, per aprendre a utilitzar l'aplicació La Meva Salut o d'art amb tinta xinesa, fins a sortides amb bicicleta i a peu, una geocerca o una activitat al voltant de l'exposició sobre Miró al Museu. Són algunes de la vintena de propostes que Solsona organitza durant la vint-i-unena Setmana de la Gent Gran, programada del 26 de maig al primer de juny.

Dilluns vinent, dia 12, les dependències municipals dels serveis socials de Solsona obriran les inscripcions de la Setmana de la Gent Gran. És un programa d'activitats culturals, divulgatives, esportives i de lleure pensat per a promoure la participació activa de la ciutadania a partir de 65 anys i fomentar-ne el benestar tot proporcionant-li espais de trobada per a tots els perfils. El coorganitzen la regidoria de Drets Socials i el Consell de la Gent Gran de la ciutat amb el suport del Consell Comarcal, el Consell Esportiu del Solsonès i la Diputació de Lleida i la col·laboració de nombroses entitats i institucions.

Novetats

Enguany la Setmana presenta diverses novetats, com una sortida amb bicicleta, normal o elèctrica, dirigida per ETFEM; un taller d'experimentació amb tinta xinesa conduït per l'artista Aurembiaix Sabaté; una geocerca històrica al centre de Solsona; una activitat de narració oral sobre l'època del Seat 600 a càrrec de Patricia McGill; un taller de conversa i comunicació positiva amb la mediadora Ramona Fornell; un espectacle musical de la Faràndula de Cardona o una exhibició de petanca, entre d'altres. Totes les activitats són gratuïtes, llevat d'una sortida amb bus fins al pantà de Sant Ponç i la festa de cloenda del darrer dia.

El programa inclou cites fixes de cada edició, com les exposicions de treballs del curs d'activitats de la gent gran i de Remenant calaixos!, enguany dedicada a la primera comunió; la caminada, amb un itinerari circular des del Cap del Pla (Lladurs); una sessió de cinefòrum, que es farà al Cine París; el campionat de bitlles catalanes; els tallers de manualitats de davant l'ajuntament, i la festa d'homenatge del diumenge, amb dinar i ball a la sala polivalent.

Les exposicions també són una de les activitats de la Setmana de la Gent Gran a Solsona

La regidora de Drets Socials, Maria Moumen, anima els solsonins i solsonines als quals s'adreça la Setmana a prendre-hi part. Aquests dies "no només són un reconeixement a la vàlua de les persones grans per a la societat, sinó que són una oportunitat per trobar nous espais de socialització, adquirir eines pràctiques per al dia a dia, gaudir de la cultura i l'entreteniment i fer salut."

El programa, a 1.500 llars

L'Ajuntament de Solsona fa arribar el programa en paper a les 1.500 llars del municipi on viuen ciutadans nascuts fins al 1960. També es pot descarregar en línia aquí. L'any passat un centenar de persones van participar a les activitats amb inscripció de la Setmana de la Gent Gran i 382 van assistir a la festa de cloenda.