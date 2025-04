Solsona torna a la normalitat després de 10 hores sense subministrament elèctric

Aquest matí, els serveis municipals de Solsona es reprendran amb normalitat després d'una jornada excepcional d'apagada elèctrica a la península Ibèrica. La ciutat ha estat dilluns pràcticament deu hores sense subministrament.

Al llarg del dia es van dur a terme reunions del comitè de crisi i del comitè municipal d'emergència, en el qual participen els cossos de seguretat de la ciutat. Es va prioritzar garantir el correcte funcionament dels serveis sanitaris i de la residència d'avis i, en coordinació amb els Serveis Socials, ajudar les persones més vulnerables i amb mobilitat reduïda a accedir a casa.

Mossos i Policia Local van intensificar el patrullatge durant la tarda. Igualment, es va reforçar el torn de nit de la Policia Local per tenir presència fixa tant a la comissaria com al carrer. Tots els cossos de seguretat es van coordinar per establir punts estàtics de vigilància en zones estratègiques del municipi durant la nit, en cas que no s'hagués restablert el subministrament elèctric.

En cas d'incidències, es recomana trucar al tel. de la Policia Local: 973483040