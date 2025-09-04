Taula rodona sobre el present i el futur de la cultura catalana al 35è aplec independentista del Castellvell

En una nació ocupada com la nostra, des de sempre, la cultura ha sigut una trinxera de primera línia a l’hora de preservar la llengua i la identitat davant els atacs homogeneïtzadors dels Estats espanyol i francès, que busquen esborrar-nos del mapa. Des d’aquella feta amb naturalitat, que no porta la reivindicació com a bandera però que genera normalització, fins aquella més combativa. Arreu dels Països Catalans la cultura ha estat, és i serà una eina de resistència i de cohesió social, sovint amb força dificultats, i afronta vells i nous reptes per seguir fent aquesta tasca.
La programació completa de l’Aplec és la següent:
35è Aplec Independentista del Castellvell
Dimecres 10 de setembre
17:00 Pujada de l’estelada des de la font del Passeig fins al Castellvell
17:30 Taula rodona “Construint els Països Catalans des de la cultura”, amb Cesk Freixas (cantautor), Roser Vernet (escriptora) i La Mare Cultural.
Hi haurà també una activitat infantil i parada de La Barraca, la llibreria ambulant del Pirineu.
Al finalitzar hi haurà un parlament de l’entitat Foreing Friends of Catalonia, i es clourà l’acte amb el Cant dels Segadors, un berenar popular i una ballada dels Gegants de Bertrans.
En cas de pluja l’acte es faria a la Sala Cultural de l’Ajuntament.
Organitzen: Casal Popular la Fura, Òmnium Solsonès, ANC Solsona, Arran Solsonès
Col·laboren: Ajuntament de Solsona i Ajuntament d’Olius.