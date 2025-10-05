El passat 30 de setembre vam fer la sortida del 1r trimestre a Barcelona. \r\n\r\nUna sortida vinculada al projecte que portarem a terme aquest curs una hora a la setmana anomenat Aventura a l'Atlàntic. \r\n\r\nAl matí vam fer un tastet d'esports nàutics (padle surf, big padle i Kayak) sota la supervisió de monitors del Club Natació Barcelona i després un expert navegant l'Òscar Vinde ens va fer una interessant xerrada sobre la regata Minitransat, el seguiment de la qual forma part també del nostre projecte. \r\n\r\nVam dinar a la platja. \r\n\r\nDesprés de dinar vam agafar el Bus Nàutic que ens va portar fins el Museu Marítim. Allà i per grups vam fer una visita a les principals sales i exposicions. \r\n\r\nCom anècdota del dia: vam veure el bus, jugadors i cos tècnic del PSG que estaven concentrats a l'hotel Vela. \r\n\r\nOi que va ser una gran sortida? \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEscola Arrels II\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEscola Arrels II\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEscola Arrels II\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n