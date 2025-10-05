05 de octubre de 2025

Una gran sortida

Aquest és el resum de les opinions de l'alumnat de 1r d'ESO de l'Escola Arrels II

Publicat el 05 d’octubre de 2025 a les 07:21

El passat 30 de setembre vam fer la sortida del 1r trimestre a Barcelona. 

Una sortida vinculada al projecte que portarem a terme aquest curs una hora a la setmana anomenat Aventura a l'Atlàntic. 

Al matí vam fer un tastet d'esports nàutics (padle surf, big padle i Kayak) sota la supervisió de monitors del Club Natació Barcelona i després un expert navegant l'Òscar Vinde ens va fer una interessant xerrada sobre la regata Minitransat, el seguiment de la qual forma part també del nostre projecte. 

Vam dinar a la platja. 

Després de dinar vam agafar el Bus Nàutic que ens va portar fins el Museu Marítim. Allà i per grups vam fer una visita a les principals sales i exposicions. 

Com anècdota del dia: vam veure el bus, jugadors i cos tècnic del PSG que estaven concentrats a l'hotel Vela. 

Oi que va ser una gran sortida? 

 

  • Escola Arrels II

 

  • Escola Arrels II

 

  • Escola Arrels II

 

