L'incendi de Pinell de Solsonès afecta una superfície de 15 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals

L'incendi iniciat al terme municipal de Pinell del Solsonès afecta una superfície aproximada de 15 hectàrees, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. Els Bombers hi han destinat un total de 27 dotacions, 7 de les quals aèries, i expliquen que estan fent foc tècnic per tallar la progressió del foc. El cos detalla que el cap de l'incendi i el flanc esquerre estan "oberts i actius". L'incendi, situat a la zona de la Plana de la Maçana, afecta principalment camps de cereal sense segar i també una taca forestal humida que, segons indiquen, "ha alentit la intensitat de l'incendi". A la zona del foc hi hauria alguna masia i també una granja de porcs.

El foc s'ha declarat a les 13.55 hores en un camp de cereals.