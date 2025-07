Confinen tres zones de masies per l'incendi de Pinell del Solsonès, que afecta 15 hectàrees

Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per ordenar el confinament de tres zones de masies properes a l'incendi de Pinell del Solsonès. Es tracta del Serrat de les Cases i del Serrat Escapçat (dins del terme de Castellar de la Ribera) i del Serrat de l'Àliga (Navès). Es demana a la població que no surti al carrer i que tanqui portes i finestres. Els Bombers treballen amb 27 dotacions, 7 de les quals aèries i expliquen que estan fent foc tècnic per tallar la progressió. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, el foc afecta una superfície de 15 hectàrees, principalment de camps de cereal sense segar. A més, els Bombers informen que també afecta una taca forestal humida que "ha alentit la intensitat de l'incendi".

També com a mesura de seguretat, s'ha hagut de tallar el trànsit a la Carretera de Bassella, al pas per Castellar de la Ribera.