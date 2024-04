Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural. Són les següents:

1. Sant Celoni: Teatre. «El tinent Inishmore»

Divendres 12 d'abril, dissabte 13 i diumenge 14. Teatre: El tinent Inishmore amb Kuòniam Teatre. Programació Teatre Ateneu.Tres representacions: divendres 12 a les 21 h, dissabte 13 a les 20 h i diumenge 14 a les 18 h. A El tinent d’Inishmore, Padraic, dit «el Boig», és un militant psicòpata de l’Exèrcit d’Alliberament Nacional d’Irlanda que s’ha proposat de netejar el nord del país de drogoaddictes i anglesos. Capaç de torturar despietadament els enemics i de posar bombes mortíferes, Padraic s’ensorra quan sap que el seu gat Tommy és mort: comèdia sòrdida, grotesca, tremenda, irònica i divertida. La caricatura d’un desequilibrat com Padraic i dels patètics paramilitars de l’Exèrcit d’Alliberament Nacional d’Irlanda satiritza, sense miraments, l’extremisme dels grupuscles terroristes més residuals que operen a Irlanda del Nord. La seva actuació indiscriminada, totalment irracional, converteix en un fet quotidià la tortura o l’assassinat més salvatges. Una història amb un humor desbocat, que fa trepidar la tensió en una espiral delirant de sang i fetge.

Fitxa artística: Direcció: Pol Macià; Repartiment: Bernat Gutiérrez, Alba Planells, Xavi Godoy, Lola Pérez, Paula Mañas, Arnau Manero, Anna Romero i Albert Ventura

2. Llinars del Vallès: Teatre. «Els ocells»

Dissabte 13 d'abril. Teatre. «Els Ocells». A les 20h. Al Teatre Auditori. Els Ocells és un espectacle de creació col·lectiva de la multipremiada i brillant companyia La Calòrica a partir de l’obra d’Aristòfanes enfocada en l’auge del populisme neoliberal i els mecanismes emocionals que el fan funcionar. El jove empresari Pisteter i la seva companya Evèlpides no poden tornar a casa. Tampoc se’ls acudeix cap altre lloc on puguin anar a viure la vida còmoda, relaxada i lliure d’impostos que anhelen. La trobada accidental amb un innocent puput els portarà a plantejar-se un canvi d’estratègia: i si renunciessin a la seva condició humana i es convertissin en ocells? O encara més: i si convencessin les aus del món per crear una nova societat basada en els principis fonamentals d’Individu, Propietat i Competència?

Intèrprets: Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius, Pep Ambròs.

Espectacle adaptat per a persones amb dificultats visuals i auditives que comptarà amb subtitulació, audiodescripció, bucle magnètic individual i so amplificat..

3. Sant Celoni: Matí de contes

Dssabte 13 d'abril. De 2/4 d'11 matí fins la 1 del migdia. Matí de contes. Activitat familiar sense inscripció. Diverses contacontes explicaran històries durant tot el matí a la Biblioteca l'Escorxador. Organitza: Alternativa.

4. Gualba: Exposició «Mossèn Baborés, un capellà guerriller»

Dissabte 13 i diumenge 14 d'abril. A Can Figueres. Exposició "Mossèn Baborés, un capellà guerriller". Gualba va tenir un mossèn guerriller durant la Guerra del Francès (1808-1814). Es tracta de mossèn Baborés (Josep Baborés i Homs), un capellà guerriller que va descriure al detall la crema de Gualba per les tropes napoleòniques. L'exposició que organitza l'entitat Parlem de Gualba es podrà visitar fins el dia 28 d'aquest mateix mes d'abril.

5. Breda: Xerrada formativa «Què amaguen les pantalles?»

Dissabte 13 d'abril: A les 10:30h. Xerrada formativa "Que amaguen les pantalles?", a càrrec de Lluís Morales, psicòleg esècialitzat en addiccions comportamentals i transtorns de conducta. A Espirals, espai d'acompanyament individual. aportació 20 euros. Inscripcions per Whatsapp 621 221 929 i 616 745 232. Organitza: Espirals.

6. Breda: 47a edició de l'Aplec de la Sardana

Diumenge 14 d'abril. A partir de les 10:30 h. El diumenge 14 d’abril tindrà lloc a l’aparcament del Cercle Bredenc la 47a edició de l’Aplec de la Sardana de Breda. La cita d’enguany comptarà amb la participació de les cobles La Principal de la Bisbal i Jovenívola de Sabadell. Per altra banda, la cobla Bisbal Jove tocarà només en torn de matí, i Vila d’Olesa ho farà només en torn de tarda. Com cada any algunes de les sardanes destacades són les tradicionals “Breda Artesana” de Francesc Mas i Ros i interpretada per la Bisbal Jove o “El Campanar de Breda”, de M.Tudela i Benavent i interpretada de forma conjunta per totes les cobles. Organitzat per la Colla Sardanista de Breda, porta celebrant-se cada segon diumenge d’abril des de l’any 1978.

7. Llinars del Vallès: 26è cicle de concerts a Sanata

Diumenge, 14 d'abril. A les 12.00 h. 26è cicle de concerts a Sanata. Suites per a violoncel, l'herencia de Bach Música per a violoncel inspirada en les suites de Bach. Obres de J. S. Bach, J. Magrané, E. Casals, R. Lamote de Grignon i G. Cassadó. Pau Codina, violoncel.

8. Sant Celoni: CineFòrum. «Orlando»

Diumenge 14 d'abril: A les 18h. Sala Bernat Martorell. A Can Ramis. Durada aproximada 2,5 hores. CineFòrum de laFilmo. Minicicle: 'Morir, o no...' Orlando (1992) dirigida per Sally Potter, és una adaptació de la novel·la homònima de Virginia Woolf. La història segueix la vida d'Orlando, un jove noble anglès que desafia les convencions socials i de gènere a través dels temps, explorant així la fluïdesa de la identitat, la llibertat individual, la naturalesa del temps i la percepció de l'amor. Orlando va ser aclamada pel seu estil visual distintiu, la seva direcció artística elaborada i l'actuació destacada en el paper principal de Tilda Swinton, una actriu extraordinària i un dels rostres andrògins més populars del cinema contemporani. Malgrat la complexitat temàtica de l'obra original de Woolf, el film va rebre elogis per la seva narrativa innovadora i és considerada una de les pel·lícules més destacades de la seva directora, la britànica Sally Potter. En VOSE, amb entrada lliure, presentació i debat.

9. Sant Esteve de Palautordera: Concert benèfic per a la lluita contra el càncer de mama

Diumenge 14 d'abril. De 18h a 20:30h. Al Teatre Pare Casals. Concert benèfic per a la lluita contra el càncer de mama, amb la participació de: Santi Agraz amb Falsa Modèstia, Teresa Carretero (Clown), Corroloco (Brack Dance), Growin (Hip-Hop), Club Judo Baix Montseny , Suli Campos (Tècnic so), David Hoyo (Tècnic Llums) i Anna Morales (Veus). Tot el recaptat es donarà en benefici de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Venda d'entrades a 10€ anticipades al Centre d’Informació de Sant Esteve i a la pàgina web d’entràpolis. Fila zero: Per aquelles persones que no puguin anar-hi però volen col·laborar amb la recaptació. Es podran fer donacions fent servir la 'Fila 0' que s'habilitarà quan finalitzi el concert.