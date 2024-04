La salut al domicili, eix vertebrador del Firhàbitat 2024

L'organització del Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica, ha engegat el compte enrere per a la quarta edició del certamen, que enguany posarà èmfasi en la salut al domicili com a eix vertebrador. L'aparador per excel·lència de la bioconstrucció a Catalunya aterra de nou a Avià amb novetats, com la celebració d'uns premis dirigits al sector, un reforç de l'oferta adreçada als joves o el nomenament d'una ambaixadora. Serà entre el 10 i el 12 de maig.

Per primera vegada, les ja habituals xerrades de la Fira s'han agrupat en un fil conductor que reflexionarà sobre la importància de la salut en l'habitatge. Tindrà format de congrés i agruparà professionals de l'arquitectura i la sanitat, al llarg del dia 11 i el matí del 12, a la Sala Ateneu. "Cal donar importància a un entorn saludable", ha compartit la directora de Firhàbitat, Rosa Prat, qui ha detallat que les ponències seran obertes i gratuïtes. Aquest tret, apunten des de l'organització, permetrà atraure més públic a les xerrades. Amb el mateix objectiu és que s'amplia l'oferta dirigida al públic juvenil, entre els quals destaca la nova matinal, el dia 10, El valor dels oficis, on els estudiants de secundària de diferents centres de la comarca podran conèixer "sortides professionals en el camp de la bioconstrucció". I, pels més menuts, s'han incorporat més tallers i activitats, com un show de màgia i bioconstrucció amb el Mag Fèlix (10) i un espai fix perquè les nenes i nens descobreixin els materials naturals i ecològics per a la construcció (Despertem l'interès per la bioconstrucció, 11 i 12).

La meteoròloga berguedana Gemma Puig també se suma enguany al Firhàbitat, convertint-se en la primera ambaixadora de la fira. Puig oferirà una ponència, el dia 10, lligant el seu coneixement sobre canvi climàtic amb el paper de la bioconstrucció, ha assenyalat Prat. Ara bé, l'estrella d'aquest 2024 són els Premis de la Bioconstrucció de Catalunya, un certament de nova creació enguany en col·laboració de la Intercol·legial Tècnica de la Catalunya Central que vol distingir una construcció catalana feta amb materials naturals, els últims sis anys. "Veient el pas de gegant que ha fet la bioconstrucció, aquesta era l'anualitat per tirar endavant aquest concurs", ha valorat al respecte la presidenta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) a la Catalunya Central, Claudina Relat, que ha incidit que la bioconstrucció "va més enllà de la sostenibilitat, buscant materials ecològics i biològics" i clamant que "cal premiar i valorar els agents que hi creuen i la fan realitat". L'entrega de premis serà l'11 de maig.

Altres indispensables de la fira avianesa, són: el Concurs de Construcció Ràpida en Fusta, impulsat pel Gremi de Fusta i Moble (10); una proposta de cafè-fòrum pels expositors i el Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya (10); el sopar-networking (11); l'exposició Expoterra, de Miquel Escobar (11 i 12); i les demostracions tècniques (tots els dies). I, com és natural en una fira, també es desplegaran els expositors al llarg de l'avinguda Francesc Macià, en una edició on s'espera que creixi el nombre de parades fins a la cinquantena.

Tot plegat, des de l'organització de Firhàbitat celebren el creixement i consolidació del certamen, en cada edició. "Per a l'Ajuntament d'Avià és un repte, any rere any, acollir aquest esdeveniment", ha reconegut l'alcaldessa avianesa, Patrocini Canal, que també ha celebrat la temàtica d'enguany afirmant que "la bona qualitat de vida comença per casa nostra". I, per la seva banda, el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, ha refermat la voluntat de l'entitat per estabilitzar sectors econòmics d'interès a la comarca, com és en aquest cas la fusta constructiva, a la vegada que ha posat en relleu el gran exemple de Firhàbitat d'una "col·laboració publicoprivada perfecta".