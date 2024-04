Joan Navais, de Reus: «La informació s’ha de construir de baix a dalt»

"El primer que diu la gent de Reus, és que és de Reus". En Joan Navais, reusenc de tota la vida, ens ho diu només veure’ns. Orgullós de l'Alt Camp i la història, ens hem trobat amb ell al Centre de Lectura de Reus. Enmig de milers de llibres se'l veu còmode: "Soc un apassionat de la història com a funció social, entendre el present gràcies al passat, per saber cap a on anem", diu Navais, que porta una samarreta amb un gran "Free Palestine" al davant.

El de Reus ens explica que els mitjans locals són importants per construir país i crear espais per a tothom: "Estan més arrelats a les realitats del país, les pluralitats i les diversitats dels territoris que el formen". Pel Joan, l'activisme de base és crucial per crear espais informatius de qualitat. "La informació s'ha de fer de baix a dalt, si només t'informes de mitjans generalistes, perds de vista part de la realitat", sentencia l'historiador.

