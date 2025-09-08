Mor el cantant Rick Davies, cofundador de Supertramp

El cantant i pianista Rick Davies, cofundador de la banda de rock britànica Supertramp, ha mort aquest dissabte als 81 anys després d'un llarg càncer contra el qual lluitava des de 2015. Va ser coautor, veu i pianista del grup, juntament amb Roger Hodgson, de les cançons més icòniques de Supertramp.
Davies va començar en el rock britànic en la dècada dels cinquanta amb petits grups, però no va ser fins a 1969 que funda junt amb Hodgson la que seria la banda que li donaria la fama amb què se'l reconeix actualment: Supertramp. Durant la dècada dels 70 va arribar al cim de les llistes amb discos com Crime in the century (1974) i Breakfast in America (1979).
Però tot es va complicar quan Hodgson va abandonar la banda el 1983 i Davies va haver d'assumir el lideratge durant cinc anys més, fet que el va convertir en l'ànima de Supertramp.
En 1985, va publicar Brother Where You Bound, un àlbum amb una marcada crítica de la Guerra Freda i amb una peça central homònima de setze minuts que va comptar amb la col·laboració del guitarrista de Pink Floyd David Gilmour.
Dos anys després, va publicar Free as a Bird, marcat per un canvi de so en incorporar elements pop i dance en detriment del rock progressiu d'anteriors treballs. L'aparició de la banda als escenaris va anar minvant i després de molts alts i baixos, en 2015 es va fer la gira Supertramp Forever Tour, però es va cancel·lar pel diagnòstic de càncer que va rebre Davies.