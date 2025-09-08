Més de 3 milions d'espectadors als teatres de Barcelona: quines van ser les obres més vistes?

Balanç del curs passat als teatres de Barcelona. Les sales de teatre de la ciutat han tornat a batre el rècord d'assistència i facturació i per segon any consecutiu han tornat a superar la barrera dels 3 milions d'espectadors, amb 3.133.494 en la temporada 2024-2025, un 4% més que l'anterior.
Els espectacles més vistos de la temporada als grans teatres han estat Mar i Cel, comiat de Dagoll Dagom, al Teatre Victòria; Improshow al Teatreneu; Escape Room 2 al Condal; Priscilla, reina del desierto al Tívoli i Turisme rural al Borràs. A les sales petites, els títols amb més públic han estat Corta el cable rojo al Muntaner; Y no quedará ninguno a la sala Ars Teatre i El principi d'Arquimedes a l'Espai Texas.
60% d'obres catalanes
El 59% de les obres exhibides (732) han estat catalanes i un 47% dels autors programats (583) també són d'origen català: la resta correspon a un 19% d'autors de la resta d'Espanya (236) i un 34% d'autors internacionals (415).
Pel que fa a les llengües, el 39% de les produccions (478) s'han representat en català i un 34% (415) en castellà, mentre que gairebé la meitat dels espectadors ha optat per espectacles en català (49%) i un 29% ho han fet en castellà.
El mes amb més públic ha estat el desembre, amb 386.810 espectadors, i entre els teatres de més de 200 localitats que han tingut més públic figuren el Teatre Victòria, el Coliseum, el Liceu, el Tívoli i el Teatre Goya, mentre que de les sales petites destaquen la Sala Ars Teatre, l'Espai Texas, la Sala Muntaner i Teatreneu.