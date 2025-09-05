Alfredo Relaño, acomiadat del grup Prisa després de 49 anys

El grup Prisa ha acomiadat el periodista Alfredo Relaño després de 49 anys de relació laboral, segons ha avançat El Mundo. Relaño és l'últim dels fundadors del grup de mitjans de comunicació que encara hi treballava, si ve en els últims anys ho havia fet com a autònom per a la Cadena Ser, AS i El País com a comentarista esportiu.
Prisa ha justificat l'acomiadament per un "procés de reforma del grup", tal com ha confirmat El Mundo. Amb 74 anys i una trajectòria molt completa, Relaño té diverses ofertes sobre la taula, però estaria valorant la possibilitat d'allunyar-se dels mitjans. El passat 31 d'agost va firmar l'últim article a El País i, segons apunta El Mundo, Relaño sabia que en qualsevol moment podien fer-lo fora.
El periodista madrileny va arribar a El País el 1976 des de Marca. Primerament, va ser redactor d'Esports i després va passar a la secció "Nacional", mentre que també va ser delegat a Andalusia abans de tornar a Madrid com a redactor en cap, a més de dirigir el suplement d'esports.
Impulsor del Canal Plus i inventor del Villarato
A la SER va ser cap d'Esports en un moment en què la ràdio va començar a impulsar veus reconegudes com José Ramón de la Morena o Paco González. El 1990, Relaño va rebre l'encàrrec d'impulsar la redacció d'Esports a Canal Plus, la plataforma privada de televisió. Formats com El dia después i veus com Michael Robinson van situar el canal de pagament com un referent de la televisió estatal.
Sis anys després, Prisa va tornar a contractar Relaño per dirigir el diari As, el que va ser el seu càrrec més longeu. Va estar-s'hi fins al 2019, quan va fer un pas al costat, tot i que mantenia col·laboracions pràcticament diàries. Des del mitjà esportiu va ser impulsor del famós Villarato, un concepte amb el qual denunciava uns suposats moviments d'Ángel María Villar, llavors president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en favor del Barça.