Dol al món de la música. El cantant català Manuel de la Calva ha mort aquest dimarts als 88 anys. El mític integrant del Dúo Dinámico ha perdut la vida a l'Hospital Anderson de Madrid, tal com ha anunciat el seu company de duet durant dècades Ramón Arcusa. "Va ser l'ànima de Dúo, sempre alegre, optimista i positiu; canteu amb ell en aquest comiat, ets etern, cuida't siguis on sigui", ha sentenciat Arcusa.
De la Calva va conèixer Arcusa a l'empresa de motors d'aviació Elizalde on tots dos havien entrat a treballar. Sent encara uns adolescents es van unir per emular els ídols de la seva època i, així, els últims dies de 1958, es van presentar per la ràdio en públic, batejats com The Dynamic Boys, que el presentador del programa va castellanitzar com a Dúo Dinámico.
Va arrencar així una carrera artística marcada per innombrables èxits, que van donar color a una Espanya encara en blanc i negre i que no trigarien a fer el salt a l'altra banda de l'Atlàntic. En la primer meitat dels anys seixanta, a més, van participar com a protagonistes en quatre llargmetratges.
Autor de Resistiré i compositor d'altres artistes
El grup és autor d'èxits tan populars com Resistiré -el hit que va reviure durant la pandèmia de la Covid-, Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Perdóname, Mari Carmen, Esos ojitos negros o Amor de verano. El 2014, el duet va rebre el Grammy Llatí a l'Excel·lència Musical, en reconeixement de la seva trajectòria, que es va sumar a altres guardons com la Medalla d'Or al Mèrit al Treball (2010) o la Medalla d'Honor de SGAE (2024).
Paral·lelament a la seva carrera al Duo Dinámico, Manuel de la Calva va ser també compositor, arranjador o productor per a altres artistes (com Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), i va arribar a registrar més de 560 títols a SGAE, entitat de la qual va ser soci des de l'octubre de 1960.