De «Perdóname» a «Resistiré»: les cançons més mítiques del Dúo Dinámico

The Dynamic Boys. Així es van presentar Manuel de la Calva i Ramón Arcusa en la primera aparició en públic a la ràdio a la fi de 1958. El presentador del programa va castellanitzar el seu nom i, des d'aquell moment, ningú el va oblidar: el Dúo Dinámico. Aquest dimarts, Arcusa ha anunciat la defunció de de la Calva, que ha perdut la vida a l'Hospital Anderson de Madrid, i ha fet una crida a "cantar amb ell en el seu comiat". Per això, convé repassar els èxits més memorables del duet.
I és que el Dúo Dinámico va donar color a una Espanya encara en blanc i negre amb una carrera que es va allargar fins a la dècada del 2010 i que els va fer valedors de múltiples distincions. El 2014, el duet va rebre el Grammy Llatí a l'Excel·lència Musical, en reconeixement de la seva trajectòria, que es va sumar a altres guardons com la Medalla d'Or al Mèrit al Treball (2010) o la Medalla d'Honor de SGAE (2024). A més, van treballar com a compositors, arranjadors i productors per a altres artistes, com Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo i Massiel.
Soy un truhán, soy un señor
Un dels grans èxits compostos pel Dúo Dinámico per a altres artistes és Soy un truhán, soy un señor, interpretada per Julio Iglesias el 1977 i que es va convertir en un hit instantani. El mateix Iglesias va explicar que la cançó el representava a la perfecció i va destacar que de la Calva i Arcusa el coneixien molt bé. Un altre himne ideat per aquesta dupla és el La, la, la amb què Masiel va guanyar el festival d'Eurovisió de 1968. Originalment, era per a Manuel Serrat, però la seva voluntat de cantar-la en català va fer que la delegació espanyola l'apartés del concurs.
Resistiré
El que va ser l'himne de la pandèmia de la Covid i va inspirar molts clams de resistència en els pitjors moments del confinament va ser compost per de la Calva el 1988, que es va inspirar en la frase de Camilo José Cela "el que resisteix, guanya". La inclusió a la banda sonora de la pel·lícula Atame de Pedro Almodóvar el 1990 la va perpetuar en l'imaginari col·lectiu als països de parla castellana.
Amor de verano
La cançó de la sèrie de televisió Verano azul és una de les que més evoca a l'estiu. És la cançó amb que el Dúo Dinámico acostumava a tancar els concerts. La melancolia es contagiava per les grades amb els primers acords.
Somos jóvenes
Amb aquest mateix títol, el Dúo Dinámico va titular el disc dels 50 anys el 2011. Va ser una manera poètica de reivindicar la seva vitalitat després de mig segle de carrera. Una cançó festiva i alegre que va marcar tota una generació.
Perdóname
En la primer meitat dels anys seixanta,el Dúo Dinámico van participar com a protagonistes en quatre llargmetratges. Un va ser Escala en Tenerife (1964) i la cançó principal de la banda sonora va ser Perdóname. Amb l'estrena del film, la balada romàntica es va popularitzar instantàniament i, 50 anys després, la van gravar juntament amb Lolita Flores.