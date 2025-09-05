Dolors Montserrat acusa Illa de «trair» els valors europeus per reunir-se amb Puigdemont

L’eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha acusat aquest divendres el president Salvador Illa de “trair” els valors europeus per reunir-se amb Carles Puigdemont a Brussel·les. Amb aquesta visita, segons ella, el PSC ha mostrat una “deriva antieuropea” perquè ha reconegut un dirigent polític que va liderar “un projecte excloent que va negar l’estat de dret i la pluralitat de Catalunya”. La dirigent conservadora ha intervingut aquest divendres davant el Fòrum Europa, on ha estat presentada pel vicepresident del govern i ministre d’Exteriors d’Itàlia, Antonio Tajani.
Dolors Montserrat ha acusat també Pedro Sánchez de ser un “aliat de les màfies que trafiquen amb persones” i de desprotegir les fronteres d’Europa. Ha criticat les polítiques que “obren les portes a tothom que vulgui venir. Entre els qui volen obrir les portes a totes les pasteres i els qui volen enfonsar-les, el PPE vol que les pasteres no surtin a la mar”. Montserrat ha presentat Sánchez com un “pària” de la política europea: “No és un aliat, és un obstacle”. L’eurodiputada ha dit que s’ha d’ajudar els qui venen a millorar la seva vida però que “qui vingui a delinquir, ha de ser expulsat”.
Montserrat ha presentat una Europa en risc, citant Mario Draghi quan va dir, recentment, que aquest 2025 ha estat l’any en què ha acabat la il·lusió davant una realitat plena de perills. Ha asssegurat que, malgrat les dificultats, gràcies a la UE, Vladímir Putin no ha guanyat la guerra a Ucraïna. Ha assegurat que Europa “no sera notària d’un acord entre els Estats Units i Rússia sense Ucraïna. Si cau Ucraïna, els propers som nosaltres”.
La dirigent del PP ha agraït la presència de Tajani, presentant-lo com un mestre i un polític que sempre s’avança als grans debats. Ha recordat com va defensar “l’estat de dret abans que arribés l’onada populista”, una referència al posicionament bel·ligerant de l’italià enfront el procés després de l’1-O.
Tajani s’ha referit a la situació internacional, al·ludint a la tragèdia de Gaza, “on rebutgem Hamàs, però on és necessari un alto el foc”. S’ha confessat “poc optimista sobre Ucraïna”, ha considerat “un problema” els aranzels de Donald Trump i ha assegurat que “Europa és la solució”. Ha considerat que Montserrat “té una visió europea” en un moment en què “falten líders a Europa i calen dones joves que tinguin visió”. L’italià ha dit que “estem enmig del riu i o anem endavant o ens sobrepassaran” i ha defensat un canvi en la política mediambiental: “Si no ho fem, afectarem la nostra indústria i això generarà un increment de l’atur”.
Montserrat ha anunciat dues properes cimeres del Partit Popular Europeu a Catalunya. Una, a Badalona, a finals de setembre, amb alcaldes i dirigents regionals del PPE. I el 2 i 3 d'octubre celebraran un encontre els caps de govern i líders a l'oposició de la formació conservadora a la UE, en una cimera que es farà a Barcelona.
Totes les famílies del PP
Montserrat ha congregat la pràctica totalitat dels principals dirigents del PP català, amb el seu president, Alejandro Fernández, al davant, junt amb el secretari general, Santiago Rodríguez. Hi eren el cap del grup municipal a Barcelona, Daniel Sirera; l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; el de Castelldefels, Manuel Reyes, cap de la direcció provincial de Barcelona; l’exregidor Alberto Fernández, el regidor Juan Milián.
Les presències i les absències en aquest tipus d’actes són el millor termòmetre de la solidesa o fragilitat dels confeernciants. En aquest cas, la presència dels caps de les diverses famílies polítiques del PP català demostra que Dolors Montserrat és ara mateix una de les dirigents més ben valorades a la cúpula de Génova. Montserrat ha citat avui el “lideratge” d’Alberto Núñez Feijóo. Junt amb Daniel Sirera, la diputada europea és una de les polítiques del PP català més ben valorades per Feijóo.
L’eurodiputada també ha convocat figures del món econòmic, com el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i el president de la Cambra d’Espanya, José Luis Bonet, Antoni Torres (Pimec), Antoni Garrell (HM Hospitals) i Valentí Pich (president del Consell de Col·legis d’Economistes). També hi era l’exlíder democristià Josep Antoni Duran Lleida.
Aliats contra el procés
Antonio Tajani i Dolors Montserrat són companys de partit europeu, però a més són aliats polítics. Tajani, membre de Forza Italia, el partit que va fundar Silvio Berlusconi i que pertany al PPE, governa ara a Roma amb l’extrema dreta de Giorgia Meloni. Els conservadors espanyols i els italians s’ubiquen en l’ala dreta del Partit Popular Europeu i no mostren escrúpols per coquetejar amb le stesis de la dreta més extrema.
Tajani, a més, va ser dels dirigents europeus més alineats amb el govern de Mariano Rajoy durant el procés. Va ser premiat per això -junt a Jean Claude Juncker-amb el Premi Princesa d’Astúries a la Concòrdia. En el seu discurs d’acceptació a Oviedo, l’octubre del 2017, va fer una encesa defensa de la unitat d’Espanya i a “complir la llei”.