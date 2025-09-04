Barcelona reunirà 150 ministres de Cultura de tot el món per fixar les polítiques dels pròxims anys

Barcelona reunirà 150 ministres de Cultura de tot el món en el marc del Mondiacult, una conferència que pretén fixar les polítiques dels pròxims anys. La cita se celebrarà per primera vegada a l'Estat del 29 de setembre a l'1 d'octubre combinant sessions plenàries amb esdeveniments paral·lels.\r\n\r\nEntre els temes que es tractaran hi haurà els drets culturals, la cultura en l'era digital, la integració de la cultura en l'educació, les dimensions culturals del canvi climàtic o la defensa del patrimoni en situacions de crisi, entre d'altres. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmat que es tracta d'una "reivindicació del multilateralisme, de les institucions, del dret i de la cultura com a factor d'estabilització de pau i seguretat".\r\n