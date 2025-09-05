El fiscal general de l'Estat es reivindica davant del rei i la plana major de la judicatura: «Crec en la justícia i la veritat»

En un clima de tensió sense precedents, el rei Felip VI ha inaugurat l'any judicial davant la plana major de la judicatura espanyola. L'acte, marcat per les crítiques de Pedro Sánchez a una part dels jutges i la imputació del fiscal general de l'Estat, i per l'absència destacada d'Alberto Núñez Feijóo en senyal de protesta, ha fet evident el conflicte institucional que viu l'Estat. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha dit que és un “honor” ser al saló de plens del Tribunal Suprem i “participar” com disposa la llei. “Soc plenament conscient de les singulars circumstàncies que té la meva intervenció”, ha dit, i ha insistit que “creu en la justícia, les institucions i l'estat de dret, en la independència del poder judicial i en els principis de legalitat i imparcialitat, i en la veritat”. Per això, ha fet una crida a “respectar” la fiscalia espanyola i ha defensat el ministeri fiscal, que “garanteix el compliment de la llei”. “El ministeri fiscal no sucumbeix als embats o als atacs dels delinqüents”, ha indicat, davant del rei, la presidenta del CGPJ i el ministre de la Presidència i Justícia.\r\n