Arxivada la querella contra Albiol per revelar dades mèdiques d'un sensesostre mort

El jutjat d'instrucció 3 de Badalona ha arxivat la querella de la líder de Guanyem, Dolors Sabater, contra l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, pel cas del sensesostre que va morir el juny de 2024. Albiol va fer públiques dades personals de la víctima al ple municipal de juliol d'aquell any llegint un correu amb alguns detalls sobre la mort de l'home en el marc d'un debat sobre sensellarisme. Segons la sentència a la qual ha tingut accés l'ACN, però, "no existeixen indicis de delicte" de descobriment o revelació de secrets. A més, el jutge reconeix l'autoritat de l'alcalde per demanar i exposar informació que permeti "donar resposta a les qüestions que se li plategin durant el ple". Amb relació a la possible filtració d'informes mèdics per part de l'Hospital de Badalona, on va estar ingressada la víctima abans de morir, el jutge tampoc veu acreditat que aquests informes haguessin sortit del sistema informàtic del centre i insisteix que Albiol "en cap moment va identificar a la persona".\r\n