Tensió sense precedents al Suprem: l'obertura de l'any judicial anticipa la tardor calenta de Sánchez

Màxima tensió aquest migdia al Tribunal Suprem. L'obertura de l'any judicial arriba envoltada de polèmica i amb absències significatives, que evidencien de nou el conflicte obert que hi ha entre el govern espanyol i els jutges, i anticipa la tardor calenta que viurà Pedro Sánchez pels casos de corrupció que afecten el seu entorn familiar i polític. El rei Felip VI donarà el tret de sortida al curs als tribunals, enguany marcat pel processament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per revelació de secrets en la causa per frau fiscal de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, i per les crítiques de Sánchez als jutges, que ha acusat de "fer política".
En les darreres hores, la tensió ha arribat a punts sense precedents, fins al punt que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP i cap de l'oposició, plantarà el rei i no assistirà a l'acte com a senyal de protesta. L'argument oficial dels populars és que Feijóo tenia una cita al calendari per obrir el curs del PP a Madrid, amb Ayuso, però el cert és que el dirigent popular ha decidit fer un pas més en la seva oposició total a Sánchez, en aquest cas per les seves paraules contra els jutges i el seu suport, per ara granític, al fiscal general de l'Estat. El sector conservador de la judicatura ha demanat a García Ortiz que no vagi a l'acte -on està previst que intervingui, com cada any- o bé que no prengui la paraula per no alterar la "serenitat" de la trobada.
El fiscal general serà present al Suprem. Fonts de la Fiscalia recorden que la seva obligació és assistir a l'acte "tal com marca la llei" i no pot escollir entre anar-hi o no. García Ortiz intervindrà per presentar la memòria anual de la Fiscalia, que ha lliurat a Felip VI i a Sánchez. És previsible que en el discurs de la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, faci alguna referència a la situació de tensió inèdita que es viu dins de la judicatura, entre els blocs conservador i progressista, i també hi hagi retrets cap al govern espanyol, com ha passat anteriorment. La gran incògnita és quin paper tindrà el rei i si en la seva intervenció hi haurà algun missatge implícit a la polèmica que envoltarà l'acte.
El preludi d'una tardor calenta a Madrid
En tot cas, l'arrencada del curs judicial anticipa la tardor que li espera a Sánchez. A l'espera que l'amnistia s'apliqui del tot -Carles Puigdemont continua a l'exili, pendent del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem-, la judicialització ha canviat de banda i els jutges prenen la paraula a Madrid. De fet, la capital espanyola viu des de fa temps amb la mirada posada als tribunals. No només per les causes que afecten l'entorn del PSOE o el fiscal general de l'Estat, també pel procediment obert contra Cristóbal Montoro i el bufet que va fundar i que es troba a l'epicentre d'una causa de corrupció al cor del Ministeri d'Hisenda.
Aquesta judicialització de la vida política aboca Pedro Sánchez a una tardor calenta, fortament condicionada pels passos que vagin fent les causes judicials obertes. A la del fiscal general, pendent de judici, s'hi suma el cas que afecta Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, que preocupa a les files socialistes. Tant, que les informacions sobre Cerdán, van deixar noquejat Sánchez en el tram final del curs. Les informacions que puguin aparèixer en aquest procediment, sigui a partir de gravacions o d'informes de l'UCO, poden sacsejar seriosament la legislatura espanyola. Aquest dijous, el Suprem ha demanat al Congrés i al PSOE més dades sobre pagaments a Cerdán i Koldo.
Hi ha altres casos que envolten els socialistes. A finals de juliol, el jutge va acordar la imputació de Leire Díez, exmilitant socialista, acusada de maniobrar per perjudicar la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que té entre mans diverses causes que afecten el partit. Se l'acusa de frau i tràfic d'influències, en una causa impulsada pel grup ultra Hatze Oír. Els àudios publicats situen Díez en diverses reunions amb empresaris, advocats i policies per trobar draps bruts de l'UCO i des del PP l'acusen de treballar a les ordres de Sánchez. Ella emmarca tot això en una feina "periodística", però la Fiscalia de l'Audiència Nacional també investiga els fets.
També continuen en marxa les causes que afecten la família de Sánchez. La seva esposa, Begoña Gómez, continua investigada en una causa que no sembla tenir base per prosperar, però que el voluntariós jutge Juan Carlos Peinado manté viva. Encara que ja hagi rebut un correctiu sever del Tribunal Suprem quan va intentar imputar Félix Bolaños. També s'investiga, en aquest cas a Badajoz, el germà de Sánchez, David Sánchez, acusat de prevaricació i tràfic d'influències. La magistrada considera que es va crear un lloc específic per ell a la Diputació de Badajoz sense un procés de selecció correcte.
Sánchez també té munició
Però la tardor calenta no serà només per causes que afectin el PSOE. El cas Montoro, que implica el nucli dur del Ministeri d'Hisenda de l'últim govern del PP i el despatx que va fundar l'exministre, és greu i dona munició a Pedro Sánchez i al PSOE per carregar contra els populars. La investigació del jutjat de Tarragona apunta a canvis legislatius fets a mida de determinades empreses que pagaven quantitats importants de diners al bufet Equipo Económico. Hi ha línies d'investigació que no descarten, tampoc, que es fessin adjudicacions a algunes empreses també a canvi de diners. Després de les vacances, la causa continuarà avançant. Montoro ja s'ha donat de baixa del PP.
Una altra causa que esquitxa el PP, perquè afecta l'entorn d'una de les seves principals dirigents, és la de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, que va donar lloc a la causa contra el fiscal general de l'Estat. Alberto González Amador està processat i la jutgessa veu indicis clars de frau. La Fiscalia demana per a ell tres anys i nou mesos de presó per dos delictes fiscals i falsedat documental. Aquesta causa, i el desenllaç que pugui tenir, també dona aire al PSOE en el sentit de defensar el fiscal general de l'Estat. "Entre fiscals que persegueixen delinqüents, i delinqüents, el govern sempre estarà amb els fiscals", va dir Sánchez al Congrés. Aquest divendres, el fiscal estarà al punt de mira al Tribunal Suprem.