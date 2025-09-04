Jutges i fiscals conservadors pressionen el fiscal general perquè no assisteixi a l'obertura de l'any judicial

L’Associació Professional de la Magistratura (APM), l’Associació de Fiscals (AF) i l’Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF), totes tres de caràcter conservador, han signat conjuntament un comunicat en què demanen al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que no assisteixi a l’acte d’obertura de l’Any Judicial de divendres. Segons les tres associacions, el fet que una persona pendent de processament segui al costat del rei i davant el Poder Judicial “és un fet insòlit que constitueix un acte de menyspreu als principis bàsics de l'estat de dret i al mateix cap de l'Estat”.
Al seu comunicat sostenen que la presència del fiscal general a l’acte “mina la credibilitat de la Justícia i afecta tots els jutges, magistrats i fiscals que cada dia fan la seva funció des de l’absoluta independència i amb un respecte escrupolós al principi de legalitat”. “Respectem la presumpció d’innocència d’Álvaro García Ortiz i serà degudament emparat davant els tribunals”, afegeixen, “però el respecte a les institucions i al que representen està per sobre els interessos particulars dels qui som servidors públics”.
Per això “sol·liciten” al fiscal general de l'Estat que, “per respecte al rei i als que integrem les carreres judicial i fiscal s’abstingui d’assistir a l’acte solemne d’obertura de l’Any Judicial”. Tot i que té el suport de l’APM, majoritari a la magistratura, el comunicat no compta amb la signatura de les altres tres associacions de jutges, la progressista Jutges per la Democràcia, ni les conservadores Francisco de Vitoria i Foro Judicial Independiente.
La petició arriba després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciés aquest dimecres que no assistirà a l’acte. En un missatge a X, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de “tacar” l’acte. “Sotmetre el rei al fet que presenciï aquest xoc institucional sense precedents és un error que no avalaré amb la meva presència”, escriu.