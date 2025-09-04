Illa critica Feijóo per plantar l'obertura de l'any judicial: «Les institucions estan per sobre de tothom»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat les jornades del grup parlamentari socialista per donar el tret de sortida al curs polític, i ho ha fet amb una crida a ser "valents" en la defensa dels compromisos assolits, començant pel finançament singular. "El finançament s'ha de millorar i no és equilibrat ni just per tothom, i abaixar impostos beneficia els rics i perjudica el pobre", ha dit en la trobada dels diputats del PSC a Girona. En aquest sentit, ha demanat "no tenir por i no fer pas enrere" tot i les crítiques. "No tindrem mai unanimitats", ha advertit, i per això ha insistit a "complir" els acords, explicar-se i arribar "fins al final". "Només així s'avança", ha indicat.
En un context de canvis globals profunds i accelerats, Illa ha demanat "fer política de debò i arreu". "La política realment transformadora es fa des de les institucions", ha indicat, començant pel Parlament. El mapa d'actuació del PSC a la cambra, segons Illa, passa per respectar la institucionalitat. "No podem desmuntar les institucions", ha dit, i ha lamentat que Alberto Núñez Feijóo no assisteixi a l'obertura de l'any judicial. "Les institucions estan per sobre de tothom", ha insistit. En aquest sentit, ha aplaudit l'actuació del president del Parlament, Josep Rull, en la defensa d'aquesta institucionalitat.
Illa ha reivindicat també la necessitat de "mantenir el contacte amb la realitat" i "estar al carrer" per conèixer de primera mà les inquietuds de la ciutadania. Un altre punt és fer bons diagnòstics, no necessàriament ràpids. "Si es diagnostica malament, la decisió serà errònia", ha apuntat. En temps d'immediatesa, Illa ha reclamat prendre bones decisions, encara que això vagi en detriment de la velocitat, i "legislar amb solvència". El president ha fet una defensa del diàleg i el contrast d'idees per davant dels "monòlegs i les frases enginyoses". "No hem de tenir por de dialogar", ha dit, just la setmana que s'ha trobat amb Carles Puigdemont.
El diàleg, en tot cas, ha de ser constructiu. "L'objectiu del diàleg és arribar a punts en comú", ha afirmat el líder del PSC, que també ha reclamat "generositat", especialment tenint en compte que són el principal grup de la cambra. "Hem de permetre que la pluralitat de l'arc parlamentari estigui representat; qui més té és qui més generós ha de ser", ha dit. També ha defensat la "responsabilitat" i ha retret que alguns governs autonòmics no en vulguin assumir quan hi ha problemes, per exemple amb els incendis. "No pot ser que quan les coses van bé sigui mèrit de les autonomies i quan van malament sigui culpa del govern d'Espanya", ha dit.
El president ha demanat cuidar el llenguatge dels dirigents polítics i evitar "l'agressivitat" i "l'insult", i ha aplaudit la feina de Pedro Sánchez, de qui n'ha destacat la fermesa en la defensa de postulats com l'amnistia, que han tingut un resultat positiu encara que "ara ningú no se'n recordi".