El Poder Judicial s'erigeix en cap de l'oposició a Sánchez

En un clima de tensió sense precedents, el rei Felip VI ha inaugurat l'any judicial davant la plana major de la judicatura espanyola. L'acte, marcat per les crítiques de Pedro Sánchez a una part dels jutges i la imputació del fiscal general de l'Estat, i per l'absència destacada d'Alberto Núñez Feijóo en senyal de protesta, ha fet evident el conflicte institucional que viu l'Estat. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha aprofitat el moment per reivindicar-se, però el discurs més dur l'ha fet la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que ha ocupat el lloc de Feijóo com a cap de l'oposició al govern espanyol.
La presidenta del govern dels jutges ha defensat la confiança i la credibilitat de la justícia, i ha advertit que la resta de poders de l'Estat també hi han de contribuir. “Els poders executiu i legislatiu han d'evitar caure en crítiques que minin la independència judicial”, ha dit, i ha titllat de "totalment inoportunes i rebutjables" les "insistents desqualificacions" a la justícia, en aquest cas de Sánchez. “Això perjudica la confiança en la justícia, són desqualificacions impròpies d'un estat de dret avançat amb separació de poders i lleialtat institucional”, ha lamentat Perelló. “No és legítim desacreditar el poder judicial atribuint-li intencions o objectius contraris als principis que presideixen l'actuació jurisdiccional”, ha dit, pocs dies després que Sánchez hagi acusat alguns jutges de “fer política”.
“No és propi del poder judicial entrar en desqualificacions o crítiques a persones o institucions”, ha dit, però ha assegurat que el CGPJ defensarà “amb fermesa” els principis fonamentals del poder judicial. “La societat no mereix que els poders públics entrin en desqualificacions i retrets”, ha insistit, i ha garantit que el Poder Judicial actuarà amb “lleialtat i respecte institucional”. Perelló ha assegurat que els jutges no obeeixen ordres i es regeixen únicament per la llei, i que la independència del jutge “no és un privilegi”, sinó una condició imprescindible per poder aplicar justícia i vetllar pels interessos dels ciutadans. “No se'ns pot pressionar, ni condicionar, ni erosionar la credibilitat dels tribunals amb judicis d'oportunitat política, ni amb expectatives que desconeixen els principis i temps del procés”, ha afirmat.
Davant del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i distanciant-se del criteri del fiscal general de l'Estat, la presidenta dels jutges ha criticat la reforma de la judicatura que planteja el PSOE, i que dona més poder a la Fiscalia per dirigir les investigacions. "Genera una legítima preocupació en la judicatura", ha dit, i ha reclamat "diàleg" i que el CGPJ pugui participar en aquesta reforma legal. Amb tot, i després de fer una esmena a la totalitat a Sánchez, Perelló ha dit que, malgrat les “desqualificacions”, els jutges “no contribuiran a alimentar” els conflictes i les “disputes estèrils que no aporten res”.
El fiscal general es reivindica
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha dit que és un “honor” ser al saló de plens del Tribunal Suprem i “participar” com disposa la llei. “Soc plenament conscient de les singulars circumstàncies que té la meva intervenció”, ha dit, i ha insistit que creu "en la justícia, les institucions i l'estat de dret, en la independència del poder judicial i en els principis de legalitat i imparcialitat, i en la veritat". Per això, ha fet una crida a “respectar” la fiscalia espanyola i ha defensat el ministeri fiscal, que “garanteix el compliment de la llei”. “El ministeri fiscal no sucumbeix als embats o als atacs dels delinqüents”, ha indicat, davant del rei, la presidenta del CGPJ i el ministre de la Presidència i Justícia.