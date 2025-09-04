Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 6 i 7 de setembre

Les vacances escolars condicionen el calendari dels adults, així que, ara sí que sí, podem donar per acabat l'estiu. Aquest dilluns comença el nou curs escolar i, per tant, estem a punt d'encetar l'últim cap de setmana plenament d'estiu del 2025. A Nació hem preparat una selecció d'activitats a fer a Barcelona i a la resta de Catalunya per als dies 5, 6 i 7 de setembre. Si encara no teniu plans... remeneu i trieu la que més us agradi!
Endinsa't al Monestir de Pedralbes
Un pla de divendres a la tarda ideal per desconnectar de la rutina i del soroll de la ciutat. Queden poques setmanes per gaudir de l'interior del Monestir de Pedralbes de forma totalment gratuïta, no t'ho perdis! Fins al 19 de setembre, tots els dimarts i els divendres d’estiu el claustre del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes està obert al públic de franc. La franja horària de l’hora màgica és de 18 h a 21 h, però només s’hi pot accedir fins a les 20.30 h. Per gaudir d’aquesta proposta no cal planificar amb antelació: no és necessari reservar la visita prèviament.
Festa Major d'Horta
Continua la ruta de festes majors pels barris de Barcelona i aquesta setmana toca anar fins a Horta. El dissabte comença amb la tradicional pujada al Tibidabo a primera hora del matí, mentre que per als més petits hi ha un espectacle familiar de circ gestual i, al migdia, ració doble: l'hora del vermut o un original pilar de caixes a la plaça Eivissa. També hi ha cercavila, concerts, correfoc i molt més. Si ets dels que no es perd una festa major, aquí tens el programa sencer!
Festa Major del Poblenou
Si les d'Horta no et convencen o tens ganes de més... el Poblenou també celebra aquest cap de setmana la seva festa major. Es fa del 5 al 14 de setembre i hi ha activitats per a tots els gustos i edats: castells, concerts, jocs tradicionals, gegants, correfocs... El programa sencer es pot consultar al web oficial de la festa major.
30 anys de l'Aquàrium
L'Aquàrium és una de les instal·lacions més emblemàtiques de Barcelona. El centre marí celebra 30 anys i ha organitzat aquest cap de setmana una festa ciutadana. Més enllà de l'aniversari, servirà per presentar la renovació total de l'equipament. La transformació ha comportat una actualització de les instal·lacions amb nous espais, més espècies i una ampliació dels aquaris, que acullen més d’11.000 organismes de més de 600 espècies diferents. Descobreix-ho!
Diumenge de museus gratis
Com ja és habitual, el primer diumenge de cada mes els museus de Barcelona tenen l'entrada gratuïta. I aquesta setmana, toca! Busca aquell museu que fa temps que vols anar, o descobreix-ne d'altres que t'havien quedat fora del radar i gaudeix d'un diumenge envoltat de cultura.
XX Travessia de la Baells
Nedar en un pantà és possible. Aquest cap de setmana, torna la Travessia de la Baells, la prova de natació lligada a l'embassament del Berguedà. La nova organització es farà càrrec de la 20a edició de la cita, el 7 de setembre, i després de cinc anys sense que se celebri. En aquesta ocasió, es disputaran tres categories diferents: infantil, curta i llarga. En definitiva, un programa perquè nedadors i nedadores de diferents nivells i capacitats hi puguin prendre part. No et perdis cap detall. Altres activitats a la comarca del Berguedà.
De portes endins 2025 a Vic
La ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges fins al 28 de setembre de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, la Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll. A Osona, però, hi ha moltes altres coses a fer aquest cap de setmana.
Festes Majors al Baix Montseny
Seguint amb la tònica de les festes majors, el cap de setmana n'està ple al Baix Montseny. Sant Celoni, Breda, Llinars del Vallès i Sant Feliu de Buixalleu celebren les seves festes amb activitats tan diverses com una hamburguesada, un vermut popular, una nit de Gòspel o el concert de La Fúmiga. Descobreix tots els actes aquí.