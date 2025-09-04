Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 5, 6, 7 i 8 de setembre

El primer cap de setmana del setembre està marcat per l'esdeveniment ciclista més singular del Berguedà. Alguns pobles també continuen celebrant festes majors abans que la tornada a l'escola marqui definitivament el final del període estival. A més, a Berga la festivitat s'allarga fins al dilluns, amb motiu de la Gala de Queralt.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre.
Portal Attack
Berga respira ciclisme i pólvora aquest cap de setmana. La cita de les bicicletes clàssiques torna a la capital del Berguedà amb la Retrotrobada, la Portal Attack Xics, la Portal Avalanche, l’Attack Fest i la Portal Attack a l’agenda. El programa d’activitats paral·leles va arrencar el 30 d’agost amb la inauguració d’una mostra al Museu Comarcal de Berga, si bé el gruix d’actes es desplega els dies 5 i 6 de setembre. Trobaràs els detalls del programa, ubicacions i horaris, aquí.
Festa Major de la Rodonella
La Rodonella estrena el setembre desplegant la seva Festa Major. L’Entruita’t, el concurs de truites, donarà el tret de sortida als actes el 5 de setembre al vespre, que s’allargarà amb el Sopar d’Ous, la Nit de Karaoke i la música del DJ Willy the Kid. El dissabte al matí, s’ha previst l’hora del joc pels menuts amb Diverkids, i el vermut musical amb Xibarri; mentre que a la tarda es disputarà el Concurs de Truc. La música tornarà al vespre, amb un tardeo amb The best of, Mr Hyde i DJ Destor. El dia 7 clourà la celebració amb la xocolatada i l’Ofici Solemne, mentre el nucli desplega les expressions culturals amb sardanes, ball de bastons i gegants. Tots els detalls.
Festa Major de Montmajor
Aquest cap de setmana culminaran els actes de celebració de la Festa Major de Montmajor, que està en marxa des del dia 1 de setembre. La nit de divendres, s’ha programat un sopar popular i la festa jove. El dissabte, hi haurà la cursa de fang, la festa de l’espuma, futbol i tardeo. El diumenge, hi haurà un vermut musical, més futbol, inflables, gegants i un concert. La festa culminarà el 8 de setembre amb un ball i la botifarrada popular. Consulta el programa.
Festa Major de Sant Julià de Cerdanyola
Traca final de la Festa Major de Sant Julià de Cerdanyola. El poble posa punt final a la seva festa gran amb activitats diverses entre el 5 i el 7 de setembre. El divendres, s’ha previst un sopar popular, un bingo musical i la música fins a la matinada de DJ PT Rangers. El dissabte, es desplegarà la Fira de l’Artesania i també se celebraran l’Ofici Solemne, les sardanes, el Concurs de Truc, la Cursa infantil, el Correbars, un concert i la nit jove a la zona esportiva. Finalment, diumenge hi haurà una missa, una Cercavila gegantera, el Concurs de Botifarra, jocs de cucanya i les havaneres. Més informació.
Saldes Xtrail
Saldes desplega un cap de setmana dedicat a les curses de muntanya amb una nova edició de la Xtrail. Quatre proves en dos dies per gaudir del Parc Natural del Cadí-Moixeró i la Serra d’Ensija. Dissabte es disputaran la Marató 42k i la Trail 26k, mentre que diumenge serà el torn de l’Ensija Xtrail 21km i la Short 10k. També hi ha la possibilitat de fer una prova combinada de dos dies, amb les opcions Valls del Pedraforca Long (Marató + Ensija) i Valls del Pedraforca Trail (Trail + Ensija). Troba més detalls de la competició, aquí.
Torna la Travessia de la Baells, la prova de natació lligada a l'embassament berguedà. La nova organització es farà càrrec de la 20a edició de la cita, el 7 de setembre, i després de cinc anys sense que se celebri. En aquesta ocasió, es disputaran tres categories diferents: infantil, curta i llarga. En definitiva, un programa perquè nedadors i nedadores de diferents nivells i capacitats hi puguin prendre part. No et perdis cap detall.
Aplec de Sardanes
Berga acull aquest diumenge el XLIV Aplec de Sardanes, cita inclosa dins el calendari anual de la Confederació Sardanista de Catalunya. L’esdeveniment és impulsat per la Colla Sardanista Cim d’Estela amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga i la Generalitat de Catalunya. L’aplec sardanista comptarà amb un programa per ballar i gaudir del so de les tres cobles participants: la Cobla Lluïsos de Taradell, la Cobla Berga Jove i la Cobla Marinada. La jornada es desplegarà en dues sessions, a les 12.00 i les 17.00 hores. El programa.
«Com ensinistrar un drac»
A l’escarpada Illa Mema, on vikings i dracs han mantingut una amarga enemistat durant generacions, Hipo és un noi diferent dels altres. L’enginyós i subestimat fill del cap Estoic l’Immens desafia segles de tradició fent-se amic d’un temut drac. El seu insospitat enllaç revelarà la veritable naturalesa dels dragons, posant a prova els fonaments de la societat vikinga. En companyia de la ferotge i ambiciosa Astrid i Bocón, l’estrafolari ferrer del poble, Hipo planta cara a un món dividit per la por i la incomprensió. Però quan sorgeix una ancestral amenaça que posa en perill tant vikings com dracs, l’amistat de Hipo amb el drac es convertirà en la clau per forjar un nou futur. Junts, hauran de recórrer el delicat camí cap a la pau, volant més enllà dels límits dels seus mons i redefinint per sempre el significat de ser un heroi i un líder. Aquesta és la sinopsi de Com ensinistrar un drac, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge i el dilluns, a les 18.00 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.
Gala de Queralt
Berga celebra la festivitat de la Gala de Queralt el 8 de setembre, en coincidència amb el Dia de les marededeus trobades. L'activitat arrencarà a les 09.00 hores amb la Missa a la Cova de la Troballa, i la posterior audició de sardanes amb la Cobla Pirineu a la plaça del Santuari. A partir de les 11.30 hores, se celebrarà la Missa solemne al santuari, cantada per l'Orfeó Berguedà i culminant amb la interpretació de l'Himne de la Coronació. La jornada clourà amb més sardanes a la plaça. Trobareu el detall de l'agenda, aquí.