Portal Attack 2025: consulta el programa d'actes, els horaris i les ubicacions clau

Berga viu aquest cap de setmana el certamen protgonitzat per les bicicletes clàssiques. Es tracta de la Portal Attack, prova al cor de la capital del Berguedà que esdevé la cirereta en un programa que també compta amb la cita que va fer de llavor, la Retrotrobada, la quina vol garantir el futur de les competicions, la Portal Attack Xics, i una agenda d'activitats lúdiques i culturals al voltant del ciclisme que certifiquen la passió creixent per la bicicleta a la ciutat i la comarca.
Just l'any que s'ha confirmat l'expansió internacional de la prova marca berguedana, amb una primera edició al Principat d'Andorra, l'organització s'ha vist obligada a ampliar els escenaris on es desenvolupa l'acció del dissabte al vespre, moment que se celebra la Portal Attack, per l'alta afluència de públic. Espais gastronòmics, pantalles gegants, punts d'animació i epicentres d'exhibicions en directe serviran per donar aire a un traçat de menys de dos quilòmetres on els assistents es deixaran la pell animant els 140 participants. A continuació, podràs consultar un recull amb la informació essencial per gaudir de tots els actes previstos sota el paraigua de la Portal Attack 2025.
Programa de la Portal Attack 2025 a Berga
Dimecres, 3 de setembre
18.30 hores – Sortida Anem a provar les retros / Cap d'Any Ciclista. Impulsada per Veloberga.
21.30 hores – Recorregut ciclohistòric amb Sergi Serra. Sortida: plaça de les Fonts.
Dijous, 4 de setembre
19.00 hores – Sobre Rodes / Circ amb bicicleta. A càrrec d'Yldor Llach, a l'espai Attack Fest (plaça Viladomat).
20.00 hores – Concert amb Marc River i DJ's.
Divendres, 5 de setembre
16.30 hores – Portal Attack Xics! Recorregut: pl. Viladomat, ctra. Ribes, c. Balmes, pl. Sant Pere, c. Buxadé, c. Harmonia, c. Mn. Espelt, ctra. Ribes i pl. Viladomat.
19.30 hores – Animació infantil amb Jaume Barri, a l'espai Attack Fest.
21:00 hores – Concert amb: Joan Escudero & The Aprenents, The Wires (Tribut AC/DC) i fi de festa amb DJ's. Espai Attack Fest.
Dissabte, 6 de setembre
09.00 hores – Retrotrobada especial 10è aniversari. Ruta: Berga, Cal Rosal, Gironella, Casserres, Montclar, l'Espunyola, Avià, Berga.
13.30 hores – Dinar retro popular.
19.00 hores – Portal Attack. Recorregut: pl. Viladomat, Ronda Moreta, pl. Fonts, c. Verdaguer, c. Mn. Huch, c. Balç, Cinema Catalunya, c. Ciutat, pl. Ciutat, c. Àngels, pl. Sant Pere, c. Buxadé, c. Caritat, c. Om, c. Santa Magdalena.
23.20 hores – Entrega de premis i concerts amb Superbons, Thug Life i DJ Toni Malé. Espai Attack Fest.
Del 30 d'agost al 13 de setembre
Exposició al Museu Comarcal de Berga: 10 anys de RETROTROBADA. Ferros amb rodes, arqueologia ciclista. Comissariada per Ismael García.
Punts d'interès durant la nit de la Portal Attack
Emplaçaments amb servei de bar i restauració
Espai Attack Fest: Sherbet – Els Casals, Pizzaklam, L'Alternativa, La Petita Creperia.
Plaça de les Fonts: Embolica't.
Castellers de Berga (Cinema Catalunya).
The Korner (Carrer Bon Repòs).
Cal Blanxart (Carrer Buxadé).
Espai Gastronòmic dels Ramaders del Berguedà (Plaça Pietat): Bon Profit food truck, Sal i Pebre.
Plaça Santa Magdalena: La iaia Pepa.
Zones d'animació en directe
Plaça de les Fonts: La Berguedana de Trash.
Cinema Catalunya: Castellers de Berga.
Carrer Ciutat: Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà.
Placeta Ciutat: The Frontal Club / Scooter Club.
Carrer dels Àngels: Handbol Berga.
Plaça Sant Pere: Show de Biketrial.
Carrer Buxadé: Cal Blanxart.
Carrer Caritat: L'infern de les Canals.
Pantalles gegants
Espai Attack Fest
Cinema Catalunya
Plaça Pietat
Més informació de servei
- La Portal Attack disposa d'una aplicació oficial que ofereix un millor seguiment de l'esdeveniment. Aquesta eina permet consultar l'avenç de les rondes eliminatòries i seguir l'evolució dels participants. A més, en l'edició d'enguany, la prova incorpora com a novetat la possibilitat de rescatar un dels eliminats per tal que pugui prendre part de la gran final, en una dinàmica que es realitzarà mitjançant l'aplicació.
- Televisió del Berguedà retransmetrà en directe la competició. Serà a partir de les 21.30 hores que engegui la cobertura, que també es podrà seguir a través de la Xarxa+.
- Els interessats a participar, encara es poden inscriure. Hi ha places disponibles per a les proves: Portal Attack Xics, Retrotrobada i Portal Avalanche.
- L'entrega de dorsals es durà a terme a l'Hospital Vell (plaça Doctor Saló) els dies 4, 5 i 6 de setembre.