La Portal Attack amplia les zones gastronòmiques per cobrir la demanda creixent

La Portal Attack continua guanyant aficionats i públic any rere any. Per fer front a la demanda creixent de serveis durant la vetllada de la prova reina, l'organització incorpora un nou escenari dins el barri vell on disposar de més oferta gastronòmica i diversificar els assistents. Així, els apassionats de les bicicletes clàssiques compten ja les hores per a l'inici del cap de setmana per excel·lència de la bicicleta retro a Berga.
"S'espera una gran afluència de públic novament", ha anticipat Oriol Rego, membre de l'organització en la presentació d'aquest dilluns, qui ha confirmat que el grup motor fa mesos que treballa per ampliar el finançament i "fer un esdeveniment amb totes les lletres". El format de la prova reina serà el mateix: les rondes eliminatòries, el matadero i les grans finals -femenina i masculina-. Ara bé, s'incorpora un canvi que transforma la dinàmica de la final i dona més poder al públic: a través de l'aplicació, es podrà votar per un participant de cada categoria que serà repescat i podrà prendre part de l'últim ball de la nit.
La prova també presenta novetats pel que fa a l'oferta paral·lela. En concret, aquest 2025 s'implementa un nou espai gastronòmic i d'animació que ha de permetre donar resposta a la forta demanda en la franja dels sopars i que, a la vegada, ajudi a distribuir el públic al llarg dels gairebé dos quilòmetres de recorregut. "Hem dotat aquest nou escenari com a punt d'oxigen proper i per demanda popular aclaparadora, que ens ha fet veure que necessitem ubicar més zones de foodtrucks perquè l'hostaleria no s'ho acaba d'atrapar", afirma Rego. Aquest nou espai serà a la plaça de la Pietat, que se suma als que ja se situaven a Viladomat, Santa Magdalena i les Fonts. També cal fer esment de les exhibicions de la plaça de Sant Pere, que enguany se centraran en la disciplina del biketrial.
Sigui com sigui, l'organització és conscient que el suflé de la Portal encara està pujant, pel fet que ha sabut prémer la tecla d'un nínxol molt concret com el de les bicicletes clàssiques, sumant el conjunt d'apassionats del ciclisme a la festa. "Tot el que envolta la Portal Attack cada any creix i mirem d'esforçar-nos-hi més", ha incidit Rego, qui ha emfatitzat que el format de l'anomenat Attack Fest s'ha consolidat com "un bon festival i una oferta d'oci per la gent de Berga que, en general, en tenim poques". A la vegada, el mateix impulsor valora que part de l'èxit s'explica pel fet que "és un format que no tenia precedents i que ha fet efecte crida", fent realitat una "barreja estranya que ha arrelat moltíssim a Berga i se n'ha fet molt ressò". La Portal Attack tindrà lloc el dissabte, 6 de setembre, a partir de les 19.00 hores.
Deu anys de Retrotrobada i cinc de la Xics
Tot i que la Portal Attack sigui la cirereta del pastís, el programa del cap de setmana també consta d'altres cites que han prosperat en l'agenda i altres que lluiten per fer-ho. La que suma més experiència és la Retrotrobada, la sortida cicloturista amb bicicletes clàssiques. "Ens fa molta il·lusió celebrar el 10è aniversari de la Retrotrobada", ha compartit des de l'organització Miqui Amado, qui ha matisat que "tot i que restringir-ho a la bicicleta retro sigui un hàndicap, és també un tret distintiu que ens fa ser especials i diferents perquè no n'hi ha cap més en lloc de Catalunya".
Actualment, la xifra d'inscrits per aquesta prova ronda les 200 persones, si bé els impulsors esperen igualar, i fins i tot superar, els 250 participants de l'edició passada. La ruta prevista tindrà sortida i arribada a Berga, passant pel Baix Berguedà: Cal Rosal, Gironella, Casserres, Montclar, l'Espunyola i Avià. La Retrotrobada se celebrarà aquest dissabte, a les 09.00 hores.
El dia anterior a la tarda -16.30 hores- s'haurà celebrat la Portal Attack Xics, que ja fa cinc anys que avança cap a un format el més similar possible a la dels grans. Segons Sergi Fernández, membre de l'organització, l'any passat va cridar l'atenció de 100 nens i nenes, xifra que es vol replicar enguany. En aquest cas, el format consisteix en una cursa mixta i no competitiva, a més de les opcions implementades pels més petits: un circuit de pushbikes pels infants de 0 a 4 anys, i la possibilitat de recorrer un tram del circuit absolut pels que en tenen 5. "La nostra intenció és fer la masia de la Retro i la Portal, i que els més menuts vagin agafant l'amor per la bicicleta", ha recalcat Fernández.
Una altra cites, en aquest cas inclosa en el marc de la celebració de la Portal Attack, és la Portal Avalanche. Es tracta d'una cursa a peu pel recorregut de la prova creada l'any passat i que també consta de categoria masculina i femenina. Els deu primers corredors i corredores passaran a les finals de cada categoria, que es disputaran abans de les finals de les curses de bicicletes. D'altra banda, durant el vespre també es replica la ronda especial i adaptada, celebrada fa dos anys, amb la col·laboració de la Fundació la Llar.
Suport unànime de les administracions
Els esdeveniments de la Portal Attack estan impulsats pel Club Esquí Berguedà, l'Ajuntament de Berga i Berguedà Bike Trails, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona, i el suport d'una vintena d'empreses patrocinadores i una quinzena d'entitats berguedanes. En el cas de les administracions locals, s'ha volgut remarcar l'aposta ferma i en augment respecte de la cita, tant per part del consistori com de la corporació comarcal.
"La Portal Attack és una prova clau en l'estratègia comarcal per al desplegament de l'esport ciclista", ha detallat el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé, qui ha celebrat que la jornada esdevé "un dia que Berga i el Berguedà llueixen i, sobretot, els amants de la bici posen al mapa la ciutat i la comarca". Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha incidit en el suport al certamen incidint que "compleix els ítems que busquem com a ajuntament: dona vida al barri vell, promociona la restauració local i s'alinea amb l'aposta en el ciclisme".
De fet, el batlle ha manifestat que la raó que va impulsar el retorn de la Volta a la ciutat és, en bona part, la resposta que ha assolit aquesta competició. "La comarca ha associat el ciclisme a la festa i és un dels motius pels quals l'etapa berguedana té tanta afluència", ha assegurat. Amb tot, Sànchez ha sentenciat que "l'ajuntament sempre estarà al costat d'aquestes idees que neixen com a boges, però que queda clar que de bogeria en tenia poc".