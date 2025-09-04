Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 5, 6 i 7 de setembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 5, 6 i 7 de setembre a les nostres comarques.
Viladrau: Festa Major 2025
Del 29 d'agost al 8 de setembre, Viladrau està de Festa Major, una celebració per gaudir de la cultura, les tradicions, la història i l'entorn natural del municipi. Amb un programa d'actes i activitats pensat per a tots els públics, la festivitat arriba al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb el corretapes, la cercavila de gegants, el correfoc o el ball del confeti.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 29 d'agost al 8 de setembre
- On? Viladrau
- Més informació
Santa Eulàlia de Riuprimer: Festa Major 2025
Santa Eulàlia de Riuprimer celebra la seva Festa Major del 28 d'agost al 8 de setembre. Aquest cap de setmana serà el torn del concert d'havaneres, la Riuprimember, concert i ball amb Cafè Trio, festa infantil o l'arrosada popular.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 28 d'agost al 8 de setembre
- On? Santa Eulàlia de Riuprimer
- Més informació
Folgueroles: Festa Major 2025
Del 29 d'agost al 14 de setembre, Folgueroles celebra la Festa Major 2025. Aquest cap de setmana és el torn del sopar jove, el tir al plat, la cursa Folguerolenca, el concert i ball de Festa Major, la cercavila de gegants o el correfoc, entre altres actes i activitats.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 29 d'agost al 14 de setembre
- On? Folgueroles
- Més informació
Vic: De portes endins 2025
Un any més, amb l'arribada de l'estiu, la ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges -del 29 de juny al 28 de setembre- de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, la Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll.
- Què? De portes endins 2025
- Quan? Del 29 de juny al 28 de setembre
- On? Vic
- Més informació
Balenyà: Aplec de Balenyà 2025
Balenyà celebra l'Aplec 2025 els dies 5, 6 i 7 de setembre amb un programa d'actes i activitats populars per a tots els públics.
- Què? Aplec de Balenyà 2025
- Quan? Del 5 al 7 de setembre
- On? Balenyà
- Més informació
Santa Eugènia de Berga: Festa Major 2025
Més festes majors a Osona i el Lluçanès, en aquest cas, a Santa Eugènia de Berga. Del 2 al 8 de setembre, el municipi celebra la seva festivitat amb una programació extensa farcida de tradició, cultura popular i disbauxa.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 2 al 8 de setembre
- On? Santa Eugènia de Berga
- Més informació
La Torre d'Oristà: Festa Major 2025
La Torre d'Oristà, al Lluçanès, està de celebració: del 5 al 8 de setembre, al municipi hi té lloc la Festa Major 2025, una festivitat pensada per a fer comunitat amb una quinzena d'activitats per a tots els públics i gustos.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 5 al 8 de setembre
- On? La Torre d'Oristà
- Més informació
Sant Julià de Vilatorta: 39è Torneig de Bàsquet
Del 5 al 7 de setembre se celebra la 39a edició del Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta, una cita pels amants d'aquest esport on es troben equips masculins i femenins federats -i també d'aficionats- per a iniciar la pretemporada. Durant els dies de la competició també es realitza un clínic per a entrenadors, una taula rodona sobre medicina i bàsquet, concursos de triples i d'esmaixades o els esperats partits de l'NCAA i l'ACB.
- Què? 39è Torneig de Bàsquet de Sant Julià de Vilatorta
- Quan? Del 5 al 7 de setembre
- On? Sant Julià de Vilatorta
- Més informació
La Serra de Sanferm: Festa Major 2025
El barri de Serra de Sanferm celebra la Festa Major 2025, que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de setembre amb un programa farcit d'activitats culturals i familiars per a tots els gustos.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 5 al 7 de setembre
- On? Barri de la Serra de Sanferm (Vic)