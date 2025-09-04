Cap de setmana de festes majors al Baix Montseny: 5, 6 i 7 de setembre de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Sant Celoni: Festa Major 2025
Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 d'agost de 2025. Tot el dia. Arriba la Festa Major de Sant Celoni amb la campanya solidària “Dona sang per a la Festa”, a la biblioteca l’Escorxador. A la tarda, la passejada i marxa de les Ermites escalfarà l’ambient abans del pregó, que enguany anirà a càrrec de la Colla de Diables, coincidint amb el seu 35è aniversari. L’espectacle La Pell del Dimoni promet un inici intens a la plaça de la Vila. La nit estarà marcada pel Correxarrups i una potent oferta musical, amb concerts a l’espai El Perdigó i Barraques fins a la matinada.
Gegants, castells i correfoc per a un dissabte de tradició
El dissabte 6 mantindrà l’esperit solidari amb la repetició de la jornada de donació de sang i arrencarà amb el Correxutxes i la XXX Trobada de Puntaires. El migdia serà protagonista a la plaça de la Vila, amb sardanes, proves populars i la gran cercavila de gegants. La tarda portarà un dels moments més esperats: la diada castellera, acompanyada del concert de l’Orquestra Maravella i la ballada de gegants. A la nit, el protagonisme serà per al correfoc de la Colla de Diables i una oferta musical variada amb Roba Estesa, La Ludwig Band i DJ Marsal Ventura a Barraques, sense oblidar els escenaris paral·lels d’El Perdigó i la plaça de la Biblioteca.
Diumenge de bicicletes, sopar popular i havaneres
El diumenge 7 començarà amb la bicicletada popular i la bicipujada al turó de la Mare de Déu, una cita esportiva i familiar. A la tarda, el passeig 11 de setembre acollirà la tradicional carrucada, mentre que la plaça de l’Església es convertirà en escenari de danses del món i ball de bastons. La nit estarà marcada pel 36è sopar popular i les havaneres amb Americanus i rom cremat, que ompliran de nostàlgia la plaça de la Vila. Com a colofó, la música tornarà a prendre força amb grups com 31 Fam i Al·lèrgiques al Pol·len a Barraques, així com diverses propostes a El Perdigó i l’espai Punxadisc.
2.- Breda: Festa Major 2025 i concert de la Fúmiga
Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de setembre de 2025. Tot el dia. Divendres 5 de setembre els més matiners podran gaudir d’una caminada de Festa Major que sortirà a les 7:30 hores de Can Xifré. A les 9 hores, el veïnat de Santa Anna oferirà la tradicional botifarrada popular, mentre que a les 10 hores les piscines municipals s’ompliran de diversió amb un parc aquàtic per a totes les edats. A la tarda, a les 19 hores, el Claustre acollirà el monòleg de Pau Torner i, per acabar la jornada, la Plaça Lluís Companys es convertirà en escenari de la gran nit de festa amb el concert de La Fúmiga i el ritme de DJ Ahuix a partir de les 23:30 hores.
Hamburguesada, correfoc i nit de música
Dissabte 6 de setembre es viurà una jornada solidària i festiva amb el “Posa’t la Gorra” a l’Institut Escola Montseny, activitats familiars i un vermut musical amb Buena Onda al migdia. A la tarda hi haurà el Cercadolços per als infants, ball de saló i teatre al Cercle Bredenc, així com una hamburguesada popular. A la nit, el correfoc de la Colla de Diables U9-7KOU donarà pas a la Nit Jove amb Campikipugui i Marc Adame, seguida de la cercavila matinera “La nit sense nit”.
L’endemà, diumenge 7, la festa començarà amb xocolatada, concurs de pintura ràpida i sardinada popular, a més de la plantada i cercavila de gegants. El migdia estarà marcat per l’entrega de premis del concurs i la tradicional migdiada popular. A la tarda, el protagonisme serà per a l’Orquestra La Chatta, la cursa de patinets i el ball de Festa Major, abans del correfoc infantil i la sessió de cinema a la fresca amb Wonka a les piscines municipals.
3.- Llinars del Vallès: Festa Major 2025
Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 de setembre de 2025. Tot el dia.
Divendres 5 de setembre la Festa Major arrencarà amb un esmorzar solidari, el concurs de tir de precisió i una col·lecta de sang a la Biblioteca. La tarda estarà marcada per la macro sardana i l’audició amb La Principal de la Bisbal, mentre que els infants podran gaudir del correfoc i el ball dels Mini Bornis. A la nit, la plaça i els espais musicals bulliran amb La Gresca FM, el ball de gala, Verbena’m Versions i el DJ Sendo fins ben entrada la matinada.
Sexenni, aniversari del Gòspel Llinars i Banda Neon
Dissabte 6 començarà amb esport i tradició: sessió de ioga, la Milla de Llinars, el torneig de petanca, el concurs d’allioli i la botifarrada popular. El circ prendrà protagonisme amb tallers i espectacles, mentre que les havaneres de Les Anxovetes posaran el toc mariner a la tarda. La nit estarà dominada pel popular Correboig, una cercavila esbojarrada amb música i festa, i els concerts de Dàlia, Sexenni i la DJ Dolça a la carpa del carrer Frederic Marès.
Diumenge 7 serà dia d’esport i cultura. L’Esportiu de Llinars celebrarà la seva reobertura, mentre que la riera Giola acollirà la ballada única Lli’n’dansa. Al migdia, la Pineda del Castell Nou serà escenari d’un taller de gongs i a la tarda, les famílies podran gaudir de l’espectacle “Sop”. El Cor Gòspel Llinars celebrarà el seu 10è aniversari amb un concert especial, i la nit es tancarà amb la Nit Africana, el concert de Banda Neon i l’actuació del DJ Ambros.
4.- Sant Feliu de Buixalleu: Aplec de Sant Segimon del Bosc
Dissabte 6 i diumenge 7 de setembre de 2025.
Dissabte a les 18 hores tindrà lloc la Caminada popular a Santa Bàrbara. En arribar, es donarà coca amb xocolata i begudes per a tots els participants. Al vespre, a les 23 hores, es farà el ball de festa major a càrrec del duet Eclipse i se sortejarà la tradicional toia a la mitja part. L'endemà, diumenge, a les 11 hores es farà la missa solemne a l'ermita de Sant Segimon del Bosc. En acabat, al pati de Can Puig tindrà lloc un concert amb el duet Danae i un vermut popular gentilesa del restaurant Can Puig.
A la tarda, a les 18 hores, hi haurà cantada d'havaneres amb el grup La Bella Lola. Els assistents podran gaudir d'un tast de rom cremat i podran participar en el sorteig d'una toia a la mitja part. Aquesta festivitat l'organitza l'associació Amics de Sant Segimon del Bosc i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la vila i els comerços del poble.