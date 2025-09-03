Un manifest contra el trasllat de les obres de Sixena aplega més de 10.000 persones

Un total de 10.657 persones han signat un manifest en què rebutgen el trasllat de les pintures murals del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Sixena, impulsat pel col·lectiu RevolucionemNos. El document, que s'ha entregat aquest dimecres al museu i també es farà arribar a la UNESCO i al Departament de Cultura, l'han rubricat personalitats com Quim Torra, Laura Borràs, Agustí Colomines, Gonzalo Boye, Aurora Madaula, Joel Joan, Enric Majó, Enric Calpena, Blanca Serra, Llibert Ferri o Toni Albà.
En el manifest es vol posar en relleu la desprotecció del patrimoni històric-artístic perquè la Conselleria de Cultura i el Ministeri han "abandonat les funcions que li són pròpies de salvaguarda i cura de les col·leccions del MNAC". "L'intent de l'Aragó de trencar la història de l'art català creant un relat aragonesista fictici", asseveren en el document. En aquest sentit, recorden que Sixena pertanyia, fins als anys noranta, a la Diòcesi de Lleida i era adscrit, dins l'orde hospitalari, a la castellania d'Amposta.
"Les mentides reiterades, elaborades i difoses pel mateix Ajuntament de Sixena i el govern d'Aragó, en les que presenten a J. Gudiol i el seu equip com a lladres quan, en realitat, gràcies a ells podem contemplar avui dia les restes testimonials de les pintures en litigi", afegeixen. Alhora, denuncien "manca d'imparcialitat de la jutgessa d'Osca qui, utilitzant arguments més que discutibles, falla reiteradament en favor de l'Aragó, menystenint qualsevol prova presentada pel govern català o el mateix museu".
Finalment, reivindiquen que les condicions de conservació i manteniment a les que aquestes pintures han estat i són tractades són "difícilment reproduïbles" en un altre espai. Per això, qualifiquen "d'aberració el trasllat d'aquestes restes pictòriques". "Un insult a la història i l'evident mostra de l'acarnissament colonial a la que estem sotmesos com a nació", conclouen.
Durant l’acte a fora del MNAC, l’actor Toni Albà ha començat posant en valor la xifra de signatures recollides, que ha estat d’un total de 10.657 persones i 52 associacions: “és tot un èxit aconseguir aquestes xifres en 15 dies i a l’agost”. Posteriorment, l’impulsor, el divulgador cultural Jordi Tomas, ha llegit el manifest.
Per la seva banda, Laura Borràs ha ressaltat que aquesta sostracció s’està fent des d’una superioritat política i jurídica i sense tenir en compte el criteri dels experts. Ha recordat que el MNAC està legalment al càrrec de la conservació i exposició d’aquestes pintures, un fet que creu que ara es vol posar en dubte. Per això ha instat a oposar-se contra aquest espoli i “preservar el llegat de la barbàrie”.
Blanca Serra ha continuat criticant la inacció de les autoritats. Ha apel·lat que institucions i més personalitats s’adhereixin al manifest. Per acabar, Aurora Madaula ha agraït la mobilització de la societat civil i Agustí Colomines ha recordat que aquesta acció és “una perllongació de l’article 155” i ha opinat que l’única solució és que els partits independentistes plantin cara a aquesta situació. Albà ha acabat, animant a firmar el manifest a tothom qui vulgui i el col·lectiu RevolucionemNos s’ha compromès a seguir defesant les obres del MNAC.