El MNAC aporta al jutjat nous informes que avalen els riscos del trasllat dels murals a Sixena

Continua l'estira-i-arronsa entre l'Aragó i el MNAC. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha presentat aquest dilluns al jutjat d'Osca un escrit d'oposició a l'execució de la sentència que aporta nous informes d'experts internacionals.
Destaca l'especialista italiana Simona Sajeva o l'International Centre for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), que ratifiquen la posició tècnica sobre els "grans riscos" i "l'extrema complexitat" de l'operació.
A més, el MNAC qüestiona el calendari fixat per l'Aragó, tant en els procediments com en els requeriments, i proposa un cronograma alternatiu i per fases. També consideren que l'empresa que actua representant el govern d'Aragó no té l'experiència i solvència "necessàries" per una operació "d'aquesta envergadura".
El jutjat d’Osca va acordar a finals de juliol una ordre general d’execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena que hi ha al MNAC, i va donar un termini de set mesos al museu per retornar les obres.
Nous informes
El MNAC cita a Simona Sajeva, que ha realitzat un segon informe, amb data d'1 de setembre de 2025, que complementa el seu estudi de 2016, i en el qual analitza "la fragilitat de les pintures i assenyala els punts crítics del calendari proposat pel govern d'Aragó". Cita "l'absència d'una avaluació integrada dels riscos així com les pèrdues potencials relacionades amb l’operació, concloent que tant el termini com la proposta tècnica ignoren els greus riscos de danyar de forma irremeiable les pintures, i per tant són inviables".
Un altre informe és el de l'ICCROM una organització que té la missió principal d'ajudar els estats membres a conservar el seu patrimoni cultural. L'informe destaca que "les pintures es poden considerar supervivents d'una pèrdua catastròfica, rescatades en circumstàncies d'emergència" i afegeix: "El seu estat actual alterat i fràgil les fa especialment vulnerables a les pertorbacions físiques i als canvis ambientals”.