Damm tanca l'any amb 155 milions de benefici, un 11% menys que l'any passat

Damm va tancar el 2025 amb un benefici de 155 milions, un 11,4% menys que l’any anterior (175 milions) i va facturar 2.010 milions d’euros, una xifra similar a la del 2024, en un exercici marcat per un entorn sectorial més exigent i el descens del consum de cervesa a l’Estat. Aquesta tendència es va produir en un context marcat per les pressions inflacionistes i la incertesa econòmica. La companyia ha donat a conèixer els resultats durant la Junta General d’Accionistes, celebrada dimarts a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, en la qual s’han aprovat els comptes i la distribució de dividends.\r\n\r\nL’empresa també ha plantejat els objectius de futur: planteja duplicar la xifra de negoci el 2025. La internacionalització continuarà sent una de les principals palanques de creixement de Damm. Actualment, les seves marques són presents a més de 130 països i la companyia exporta amb marca pròpia a 88 mercats. L’any 2025, el negoci internacional va continuar guanyant pes i ja representa el 30% de l’activitat de la companyia.\r\n