El BCE manté els tipus d'interès malgrat la inestabilitat per la guerra a l'Iran

El Banc Central Europeu ha decidit mantenir els tipus d'interès de referència al 2% malgrat la inestabilitat a l'Orient Mitjà a causa de la guerra a l'Iran. Una inestabilitat que també ha anat acompanyada de l'encariment dels combustibles a escala global pel bloqueig de l'estrat d'Ormuz. Malgrat la pressió sobre l'entitat per apujar els tipus davant els temors d'una nova espiral inflacionària, l'entitat monetària ha optat per la prudència i per esperar a nous desenvolupaments en el marc del conflicte bèl·lic. Tot i això, el BCE sí que ha revisat vuit dècimes a l'alça la previsió d'inflació per al 2026, fins al 2,6%, per tenir en compte el potencial encariment del petroli.\r\n