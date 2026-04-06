Nou rècord d'ocupació al març: 3,88 milions de treballadors per les contractacions de Setmana Santa

L’atur va caure en 3.777 persones al mes de març a Catalunya (-1,15%) després de tres mesos a l’alça, en un mes influït per les contractacions de Setmana Santa enguany que ha caigut a finals del tercer mes de l'any. El descens deixa 323.476 desocupats apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació i, juntament amb el creixement de l'ocupació amb 32.415 nous treballadors, esdevenen les millors dades des del 2008.
En la comparació interanual, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït amb 8.289 desocupats menys, un 2,50% menys que al mateix mes del 2025, mentre que, en un any, s’han generat 75.961 llocs de feina, un 2% més. Alhora, l’atur ha baixat un 1,15% durant el mes de març en comparació amb el febrer, el descens més alt des del 2021.
El descens mensual de les llistes de l’atur s’ha focalitzat en treballadors autòctons i s’atribueix a la caiguda al sector serveis (-1,14%) i també a la construcció (-3,44%). També cau, però amb menys intensitat, a la indústria (-0,83%) i puja lleugerament a l’agricultura (+0,62%).
En la comparació anual, els treballadors estrangers han reduït més intensament la seva presència a l’atur registrat (-3,32%) que els nacionals (-2,28%) i el sector que han retallat més la desocupació és la construcció (-12,94%), l’agricultura (-7,71%) i la indústria (-5,19%). També hi ha menys aturats que fa un any al sector serveis (-1,70%).
L'atur al març, per demarcacions
El descens de l’atur s’ha notat especialment a les demarcacions més petites i amb més impacte del turisme. Així, a Girona l’atur s’ha reduït un 2,98% durant el mes de març, amb el segon descens consecutiu i a Tarragona el descens ha sigut del 2,43% després de tres mesos d’augments. A Lleida, les llistes dels serveis d’ocupació s’han retallat un 1,38%, un canvi de tendència després de quatre mesos lleugerament a l’alça.
La mateixa dinàmica s’ha notat a les comarques de Barcelona, en les quals feia tres mesos que es registrava un augment de l’atur. En aquest mes de març, la desocupació ha baixat un 0,72% a la demarcació, per sota de la mitjana catalana.
L'ocupació creix a Catalunya, però a un ritme més lent que a l'Estat
L’afiliació ha crescut a Catalunya a un ritme mensual inferior al de la resta de l’Estat (+0,98%). En el rànquing de comunitats autònomes, s’ha situat en novena posició, en un llistat liderat pel fort augment d’afiliacions de les Illes Balears (+6,95%). Per davant de Catalunya també hi ha Andalusia (1,44%), Cantàbria (+1,24%), Ceuta (+1,07%), Melilla (+1,05%), Múrcia (+1,01%), el País Valencià (+0,97%) i Extremadura (+0,88%).
Al conjunt de l’Estat, l’ocupació ha crescut en 211.510 afiliats a la Seguretat Social respecte al febrer. En termes mitjans, el mercat laboral espanyol ha arribat als 21.882.147 de treballadors, mentre que de manera desestacionalitzada s'han superat els 22 milions per primer cop.