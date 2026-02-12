La població estrangera ja frega el 20% dels residents a Catalunya

Les persones de nacionalitat estrangera residents a Catalunya han crescut més d'un 3% els darrers cinc anys i ja s'apropen a la cinquena part de la població. Segons l'última estimació de població de l'INE amb dades provisionals l'1 de gener del 2026, els habitants sense la nacionalitat espanyola arriben al 19,3%, un total d'1,58 milions, mentre que la xifra se situava en el 15,9% i els 1,23 milions el 2021.
D'altra banda, la gent que, independentment de la nacionalitat, va néixer a l'estranger ha crescut sis punts en el mateix període i s'enfila fins al 26,1%, és a dir, 2,14 milions de persones. Amb tot, el conjunt de la població catalana també puja i arriba per primer cop als 8,2 milions, amb un alentiment, però, el ritme de creixement dels últims anys.
El creixement del nombre de residents a Catalunya està estretament relacionat amb l'arribada d'immigrants. Tant és així, que el nombre de gent amb nacionalitat estrangera va arribar l'1 de gener al punt màxim fins ara, amb 1.580.598 persones. Prop de la meitat d'aquest col·lectiu té entre 25 i 44 anys i, concretament, la franja més nombrosa és la de les persones entre 30 i 34 anys. De fet, entre tota la població del país nascuda entre el 1991 i el 1995, un 37,3% no té la nacionalitat espanyola.
Amb un 19,3% del total dels habitants, Catalunya és la tercera de l'Estat amb un pes més alt dels ciutadans estrangers, per darrere de les Balears (21,8%) i el País Valencià (20,5%), que ha tingut un ritme de creixement d'aquest col·lectiu molt més alt que la resta. Pel que fa a Catalunya, l'augment de 3,4 punts percentuals en comparació amb el gener del 2021 és lleugerament més alt que la mitjana espanyola (3,2%).
Els nascuts a l'estranger toquen sostre, 26,1% del total
Catalunya també ocupa una posició capdavantera en pes de les persones que han nascut a l'estranger –deixant de banda la nacionalitat–, amb un 26,1% del total, només superada per les Balears (29,3%). El ritme de creixement d'aquest grup demogràfic en l'àmbit català és més alt que en el conjunt espanyol, ja que puja de 5,8 punts des del 2021 –la mitjana estatal és del 4,9% – i només el País Valencià ha experimentat un ritme més alt.
En total, 2.143.315 catalans van néixer fora de les fronteres estatals. De nou, les franges d'edat que sobresurten són les de 25 a 44 anys. En especial, la de 30 a 34 anys, en la qual pràcticament la meitat, el 49,3%, del total d'habitants del país han nascut a l'estranger. Entre els de 25 a 29 anys (44,9%), els de 35 a 39 (47,6%) o els de 40 a 44 anys (41,6%) el pes també és significativament alt, i en les quatre franges els percentatges han pujat entre 6 i 10 punts en l'últim lustre.