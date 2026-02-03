Els catalans que limitarien l'arribada de migrants passen del 44% a més del 60% en dos anys

El suport a limitar la immigració ha pujat gairebé 20 punts a Catalunya en dos anys, del 44% a gairebé el 64%, segons dades del sondeig 2025 del l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). Mentrestant, l’opinió favorable a la immigració es manté “estable”, per sobre de la meitat de la població (52,4%), tot i un retrocés des del 2023 en detriment dels qui es mostren més aviat en desacord amb el concepte immigració. D’altra banda, el sondeig torna a constatar el gir a la dreta notori entre els homes joves -els menors de 35 anys que s’autoubiquen en aquest espai superen el 30%, 20 punts més que el 2020-, i descobreix que també les dones joves s’estan dretanitzant: les menors de 24 anys de dretes han passat d’un 4% a un 21,3%.
El director de l’ICPS, Oriol Bertomeus, ha volgut relativitzar i posar en context l’augment destacat dels darrers dos anys dels partidaris de limitar l’entrada de persones estrangeres al país. “Si mirem les dades en llarg, estem gairebé amb els mateixos percentatges que teníem l’any 1993, ha recordat, “però respecte d’aleshores hem tingut un increment de deu vegades la població estrangera que hi havia aleshores”.
L’ICPS havia preguntat específicament sobre la qüestió en la seva enquesta de l’any 1993 i no ho havia tornat a fer fins l’any 2023, per tant, no es pot saber com ha variat l’opinió dels catalans en aquest interval de temps. En qualsevol cas, malgrat el repunt (de 20 punts percentuals) en només tres anys, el 63,7% de persones que avui posarien límits a la immigració són fins i tot una mica menys que els que ho volien fa 32 anys, el 65,5%.
Segons el sondeig, l’opinió sobre el concepte immigració (sense matisos) empitjora lleugerament, una tendència que s’havia començat a observar en les dades de l’any passat. Si a l’anterior enquesta les persones que es mostraven d’acord amb la immigració queien del 59,7% al 53,9%, enguany el percentatge torna a disminuir fins al 52,4%. Això no obstant, no creixen els que es mostren en desacord amb la idea d'immigració, ja que de fet passen del 28,1% el 2024 al 27,8% el 2025.
Amb tot, Oriol Bertomeus ha analitzat que l’opinió favorable a la immigració es manté “estable”, és a dir, en la forquilla d’entre un 50% i un 60% dels ciutadans en aquestes posicions que es va donant des de principis de segle. Concretament, el 2025 el percentatge és d’un 52,4% quan l’any 2000 vorejava el 55%.
També segons l’enquesta, les dones joves continuen sent el grup que mostra una opinió més positiva sobre la immigració, un 60%, mentre que els homes més joves i les dones de més de 65 anys són els grups que en tenen una opinió més negativa, un 43% i un 44% respectivament. Per formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, el 100% dels enquestats d’Aliança Catalana estarien d’acord amb la limitació de l’entrada d’immigrants al país. També ho pensa així el 90% dels votants de Vox, al voltant del 80% entre els que van votar PP o Junts i entre el 50 i el 60% dels votants del PSC i ERC.