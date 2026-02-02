Noves condicions de Podem per avalar el traspàs de competències en immigració a Catalunya

Podem demana més al govern espanyol per avalar el traspàs de competències en immigració a Catalunya. El coportaveu de la formació, Pablo Fernández, ha assegurat que volen derogar l'actual llei d'estrangeria i tancar els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) en una futura negociació sobre el traspàs competencial d'aquesta matèria a Catalunya. Així doncs, Podem no es conforma amb la regularització pactada amb el govern espanyol i també planteja acabar amb les "batudes racistes" que, a parer seu, es produeixen a Espanya per part de les forces i cossos de seguretat.
Respecte a si donaran suport al traspàs de competències migratòries a Catalunya, el coportaveu de Podem ha detallat que primer s'ha de completar aquesta regularització que estima a la primavera, atès que el seu partit va avisar que per parlar de delegacions competencials primer la gent havia de tenir "papers". També ha defensat que Podem dona suport a l'autogovern, però que demana que qualsevol text normatiu sobre aquest traspàs elimini el "biaix racista". En aquesta línia, ha recordat que van tombar la proposició de llei de Junts i PSOE que incloïa, segons la seva opinió, "elements racistes" en l'exposició de motius.
Per tant, Fernández ha recalcat que estan disposats a negociar sobre aquesta mesura pactada entre PSOE i Junts, però exigint que s'eliminin "elements racistes i xenòfobs", especialment en el preàmbul de la proposta de llei. "A més d'eliminar els elements racistes i xenòfobs de l'exposició de motius, també pretenem altres mesures molt concretes. Per exemple, que s'acabin amb els centres d'internament d'estrangers", ha afegit Fernández. Així doncs, Podem ensenya les cartes, però apuja el preu al suport a una mesura que podria apropar les relacions entre juntaires i socialistes, trencades des de fa mesos.
La regularització pactada entre el PSOE i Podem
Podem es va obrir la setmana passada a negociar el traspàs de les competències en immigració a Catalunya després que el passat setembre el tombés. Què ha canviat des de llavors? La formació morada i el govern espanyol van pactar la regularització extraordinària de prop de mig milió d'immigrants. Tal com va explicar Irene Montero en una entrevista a Ser Catalunya, aquest acord amb l'executiu de Pedro Sánchez permet avançar en la negociació de la delegació de les competències en immigració a la Generalitat que van pactar Junts i els socialistes.
El govern espanyol aprovarà immediatament un decret per a la regularització extraordinària de migrants irregulars. La mesura implicarà les persones que estiguin residint a Espanya abans del 31 de desembre de 2025 i podria beneficiar a més de mig milió de persones, que podran acollir-se a la regularització fins al pròxim 30 de juny. L'acord pauta una sèrie de requisits per a acollir-se a la regularització, com és mancar d'antecedents penals rellevants. Per a acreditar la residència a Espanya durant cinc mesos, els migrants podran aportar documents com el padró, informes de cites mèdiques, certificats d'assistència a recursos socials o documents com un contracte de lloguer, justificants d'enviaments de diners, bitllets de transport, entre altres.