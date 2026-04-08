L'Estat mobilitza més de 5.500 milions per les amenaces aranzelàries de Trump

Més de 5.500 milions d'euros mobilitzats en assegurances, avals i crèdits per donar suport a les empreses exposades a les amenaces aranzelàries dels Estats Units. Aquest dimecres, el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha desglossat les diferents iniciatives que l'Estat ha posat en marxa per donar suport a les empreses mitjançant el decret llei amb el pla de resposta i de rellançament comercial.
Aprovat definitivament el maig passat, aquest decret va activar 7.720 milions d’euros en avals i crèdits principalment per a les empreses. Entre altres punts, s’hi va incloure una línia d’avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) de 5.000 milions per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses afectades i per donar suport a possibles processos de reconversió industrial a entitats amb una exposició significativa, directa o indirecta, al mercat nord-americà.
Concretament, el ministre ha apuntat que, fins al 30 de març, s'han sol·licitat un total de 130 milions en avals ICO que han permès mobilitzar 173 milions en inversió per a les empreses espanyoles. D’aquesta xifra, el 63% de les operacions formalitzades estan subscrites per pimes i el 85% han estat del sector de l’automòbil.
D’altra banda, la nova mà dreta de Sánchez ha subratllat que s’han formalitzat 1.500 milions de fons del Pla de Recuperació destinats a la protecció davant les amenaces aranzelàries. També s’han aprovat acords amb pimes per import de 1.161 milions d’euros per ajudar-les a “navegar” en el context geopolític.
52 pòlisses de Cesce
Pel que fa a Cesce, la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, Cuerpo ha explicat que s'han emès 52 pòlisses a favor d’empreses afectades pels aranzels per un valor de 1.578 milions d’euros, mitjançant les quals cobreix contractes comercials i inversions que poden arribar a estar per sobre dels 10.500 milions d’euros. D'altra banda, l'asseguradora està estudiant 14 sol·licituds més que suposarien uns 800 milions d’euros addicionals.
A més, pel que fa als recursos mobilitzats per FIEM i Fonpyme per finançar inversions d’empreses espanyoles a l’exterior, s’han autoritzat 665 milions d’euros, és a dir, el 90% del límit pressupostari anual de 700 milions. I, quant al Pla Moves III d’ajuda a la mobilitat, s’hi han destinat 400 milions d’euros.
Cauen les exportacions als Estats Units
En la compareixença, el vicepresident ha aprofitat per posar context sobre les relacions econòmiques actuals entre Espanya i els Estats Units. Tot i que ha admès una caiguda generalitzada de les exportacions cap al país nord-americà -amb excepcions com els béns d'equip o l'oli d'oliva- ha assegurat que el 2024 va ser un any “especialment bo”.
En aquest sentit, i tot i l'escenari geopolític agreujat per la guerra amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Ormuz, Cuerpo ha remarcat que els Estats Units continuen sent el principal inversor estranger a Espanya, amb més de 1.700 empreses implantades al país que donen feina a més de 265.000 persones.
L'acord de Mercosur, una "oportunitat excepcional"
Finalment, Cuerpo també ha aprofitat la intervenció per posar en relleu les oportunitats econòmiques del tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur, especialment per a sectors com l’oli d’oliva i l’automòbil. En aquest últim cas, ha admès que el sector viu una caiguda de les exportacions per factors que van més enllà del moment conjuntural i responen també a causes “estructurals”, però ha assegurat que l’acord permetrà eliminar de manera progressiva els aranzels del 35% als vehicles europeus.
El ministre també ha remarcat que l’acord obre una “oportunitat excepcional” per al sector agroalimentari, tenint en compte el pes exportador d’Espanya i el fet que s’eliminaran els aranzels al 93% de les exportacions de la UE, mentre que Europa liberalitzarà el 82% de les importacions procedents de Mercosur.