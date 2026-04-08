Els Estats Units anuncien un alto el foc de dues setmanes a l'Iran a canvi de la reobertura d'Ormuz

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acceptat in extremis "suspendre els atacs" contra l'Iran per un període de dues setmanes i tornar a estendre l'ultimàtum per "aniquilar tota una civilització". La mediació final del Pakistan i, sobretot, l'entrega d'una proposta de 10 punts per part de Teheran que inclou la reobertura immediata de l'estret d'Ormuz han servit a Trump per retirar l'amenaça de bombardejar infraestructures civils i ha permès arribar a un alto el foc que no inclou el Líban, segons Israel.
"Sempre que la República Islàmica de l'Iran accepti l'obertura total, immediata i segura de l'estret d'Ormuz, accepto suspendre els bombardejos durant dues setmanes", ha anunciat el mandatari estatunidenc en un missatge a Truth Social, en què ha especificat que "es tractarà d'un alto el foc recíproc". Trump ha assenyalat que la decisió arriba després d'una conversa amb el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, que aquest dimarts ha demanat a Washington una nova extensió per dues setmanes, alhora que ha instat l'Iran a desbloquejar Ormuz.
D'altra banda, Trump ha garantit que han avançat molt en un acord de pau definitiu amb efectes a llarg termini a tota la regió. En aquest sentit, ha detallat que, juntament amb una petició d'aturar els atacs destructius previstos per a la matinada d'aquest dimecres, l'Iran li ha fet arribar un decàleg de propostes que pot servir com a base "viable" per a aquestes negociacions. "És un honor anunciar que el conflicte està a punt de resoldre's", ha acabat.
Tanmateix, el cap de la Casa Blanca ha justificat l'alto el foc perquè Washington ja ha "complit i superat tots els objectius militars", després de l'ofensiva sorpresa llançada amb Israel contra l'Iran el 28 de febrer passat, que ha provocat fins ara les morts dels que fossin líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei; el secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional, Ali Lariyani; i el comandant de l'Armada, Alireza Tangsiri, entre d'altres.
Cau el preu del petroli i les borses es disparen
Amb l'anunci in extremis de Trump, el preu del barril de Brent ha caigut 20 euros, al voltant d'un 10%, dels 115 euros fins als 95. A més, les borses asiàtiques, que eren les úniques que estaven obertes en aquell moment, han registrat números verds superiors al 5% en una sola jornada, un efecte que els inversors esperen que s'estengui als parquets europeus i americans.