El Port de Barcelona continua creixent: la terminal BEST podrà emmagatzemar un 25% més de contenidors

Més espai al Port de Barcelona. Avui s'ha inaugurat l’ampliació de la terminal BEST, que permetrà incrementar un 25% la capacitat d’emmagatzematge de contenidors. Amb una inversió de 150 milions d'euros, la instal·lació donarà feina a 1.100 estibadors.

La terminal ha quedat inaugurada aquest dimecres per part del president del Govern, Salvador Illa, de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente, així com dels representants del Port i de la multinacional hongkonguesa Hutchison Ports, els propietaris de l’espai. L’ampliació de la terminal fa que tingui 7 nous blocs automatitzats de distribució, arribant a un total de 34. A més, disposarà de 1.000 punts més de connexió de contenidors frigorífics, cosa que situarà el total en 3.000.

“Hem passat de ser una terminal manual i mecànica a una automatitzada i electrònica sense deixar ningú al camí”, ha dit Guillermo Belcastro, conseller delegat de BEST, que ha remarcat que la instal·lació “és un èxit de col·laboració publicoprivada”. Belcastro ha assegurat que la possibilitat de fer servir grues de fins a 90 metres farà el port més competitiu.

A banda de l’ampliació amb els 7 nou blocs, també s’ha anunciat la compra de dues grues per a descarregar i carregar els vaixells que s’estan fabricant i estaran a disposició de l’empresa a partir de mitjans del 2026. Les grues de gran alçada es podran compatibilitzar amb l’ampliació de l’aeroport cap al Delta del Llobregat, després de la negociació entre la cúpula de la terminal, de l’autoritat portuària i d’Aena, tal com ha remarcat el ministre de Transports, Óscar Puente.

Barcelona al mapa marítim

L’ampliació de la terminal BEST arriba en un moment “incert” per al comerç internacional, amb l’amenaça de proteccionisme per part dels Estats Units i amb conflictes que poden alterar les rutes comercials. “Però el comerç internacional continuarà existint, per això és molt important BEST, no només com a infraestructura, sinó perquè és la connexió d’Espanya amb el món”, ha dit el tinent d’alcaldia de Barcelona Jordi Valls i també expresident del Port.

En la mateixa línia, el president del Port, José Alberto Carbonell, ha remarcat que es tracta de la terminal “més eficient en termes operatius de la Mediterrània” fet que ha posat Barcelona “al mapa marítim global”. També ha destacat per l’aposta de la companyia a invertir al hinterland, la zona d’influència del port i ha assegurat que la nova etapa amb la unió amb el grup MSC “serà tan exitosa com la viscuda fins ara”.