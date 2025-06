S'enfonsa un remolcador al Port de Barcelona per l'impacte d'un vaixell i rescaten tres tripulants

Un remolcador de 32 metres d'eslora s'ha enfonsat aquest dilluns al Port de Barcelona després que un vaixell portacontenidors l'hagi envestit mentre maniobrava, tal com ha avançat El Periódico. Els tres tripulants de l'embarcació afectada han estat rescatats il·lesos pels equips de salvament, però encara no han pogut reflotar la nau del fons del port.

Concretament, un portacontenidors d'MSC Cape Sounio ha impactat contra el remolcador Cala Gullo, del Grup Rebansa, que té 32 metres d'eslora i fa nou anys que opera al Port de Barcelona. Els fets han tingut lloc a la zona de la bocana sud i el protocol estableix que els accidents dins les instal·lacions portuàries han de ser gestionats pels serveis de salvament del mateix port, que són els que han aconseguit rescatar els tres integrants de la nau afectada.

El Port de Barcelona ha activat el Pla Interior Marítim (PIM) en fase d'alerta per contenir els possibles efectes mediambientals i per a la resta d'embarcacions. Després de comprovar la zona, però, han descartat que s'hagi produït un vessament d'hidrocarburs i han limitat els danys als soferts pels dos vaixells sinistrats. El remolcador s'ha enfonsat i l'autoritat portuària treballa per retirar-lo del fons marítim perquè no col·lapsi la via.

Amb tot, ha estat el Port qui ha resolt la situació amb els seus propis mitjans i Salvament Marítim i els Bombers de Barcelona no han actuat tot i tenir embarcacions a les instal·lacions. A més, el mateix Port de Barcelona ha obert una investigació per determinar les causes de l'accident.