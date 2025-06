Jaume Alonso-Cuevillas pateix un accident de moto a la Costa Brava

L'exdiputat al Congrés i al Parlament Jaume Alonso-Cuevillas ha tingut un accident de moto a la Costa Brava que li ha deixat diverses contusions i ferides. Així ho ha confirmat ell mateix en un missatge a la xarxa social X en què ha subratllat la tasca dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra, així com del personal sanitari de l'Hospital de Palamós.

Tot plegat ha quedat en un ensurt i Cuevillas es recupera de les ferides. "Estic bé", ha tranquil·litzat a les xarxes, on ha rebut les mostres de suport de diversos companys de Junts i del món institucional. Una ha estat l'expresidenta del Parlament i expresidenta de Junts Laura Borràs, que ha assegurat que li fa mal només de veure tots els cops i hematomes. "Fes el favor de cuidar-te molt, si us plau", li ha demanat.

Advocat, economista, doctor en Dret i catedràtic de Dret Processal per la Universitat de Barcelona (UB), Cuevillas va convertir-se en l'advocat de Carles Puigdemont el 2017 amb l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre. La defensa i representació de l'expresident de la Generalitat el van portar a la primera línia de l'esfera pública i va protagonitzar diverses conferències internacionals per fer divulgació sobre el cas.

La creixent notorietat de Cuevillas el va portar a ser elegit diputat del Congrés per Junts a la circumscripció de Girona i va conservar el càrrec fins que, el 2021, va renunciar per convertir-se en diputat al Parlament. Va ser secretari segon de la cambra catalana i va renunciar el 2024 en una decisió consensuada amb Puigdemont per centrar-se en l'advocacia.

El diputat juntaire era del cercle estret de l'expresidenta de Junts, Laura Borràs. En les primàries internes del partit que es van celebrar de cara a les eleccions del 14-F per acompanyar Borràs com a cap de llista, va quedar tercer per darrere de Joan Canadell -que en aquells temps era president de la Cambra de Barcelona- i d'Elsa Artadi, llavors portaveu i vicepresidenta del partit, ara retirada de la política.

No és el primer ensurt de Cuevillas: atacar per un mero

Cuevillas ja va patir un incident a les Illes Medes el 2023 quan va ser atacat per un mero mentre feia submarinisme, una de les seves passions, a 23 metres de fondària. Tal com va compartir ell mateix a les xarxes socials, un peix de grans dimensions el va mossegar al canell i va tenir la seva mà a la boca durant un minut.