Els treballadors de Freixenet arriben a un preacord amb l’empresa per deixar 26 persones fora de l’ERO

Els treballadors de Freixenet i l’empresa han assolit un preacord que rebaixa l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) en 26 persones i afectarà un global de 156, segons ha detallat CCOO aquest dimecres. El sindicat precisa que d’aquest total, una trentena accediran a un procés de prejubilació, cosa que suposa que “la xifra efectiva” d’acomiadaments sigui de 124 empleats. L’organització sindical destaca que s’ha fixat una indemnització de 50 dies per any treballat, sense límit de mensualitats. El sindicat portarà aquests i altres punts pactats amb la companyia en una assemblea informativa, que se celebrarà aquest dimecres al matí amb la finalitat de votar per ratificar aquest preacord.