Els comerciants preveuen unes rebaixes amb menys descomptes: quins són els motius?

Els comerciants inicien aquest dimarts una nova campanya de rebaixes, que preveuen "activa i amb moviment", però amb "menys descomptes" que l'any passat. Els botiguers asseguren que hi ha "més alegria de consum" i per aquest motiu les seves expectatives són "moderadament positives", ja que creuen que la gent gastarà més. Així ho han explicat en declaracions a l'ACN representants de Comertia i la patronal Pimec Comerç.

Tot i que tècnicament l'1 de juliol és la data fixada al calendari per donar el tret de sortida als descomptes, moltes grans marques ja han començat a fer-ne, "desvirtuant" així l'arrencada oficial. El Consell de Gremis calcula que la facturació millorarà almenys un 5% respecte de les rebaixes del 2024.

Els motius dels pocs descomptes

La directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, explica que la majoria dels comerços arriben a la campanya amb poca acumulació d'estocs i, per tant, hi haurà "menys descomptes i menys varietat en els productes". Segons apunta, aquest és un "factor important" de la campanya d'enguany, que arriba marcada per "l'augment del consum" de les famílies en els últims mesos. "Ens donarà un cert dinamisme", afirma.

En una línia similar s'expressa el president de Comertia, Ignasi Pietx, que assegura que hi ha sectors que "van com una moto" i "no els fa falta" fer rebaixes. L'associació que agrupa l'empresa familiar del retail preveu que les ofertes oscil·lin entre el 20 i el 50% i "en alguns casos" arribaran al 60%.

Pietx avança que entre els seus associats, la meitat pronostiquen que la campanya d'enguany serà millor que la de l'any passat i la resta que, com a mínim, igualaran els registres del 2024. "Es pren amb cert optimisme", valora.

Unes rebaixes "desvirtuades" des de fa anys

Malgrat que l'inici oficial és aquest dimarts, el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, que agrupa una trentena d'organitzacions professionals, apunta que l'inici ha quedat "desvirtuat" des de fa anys. Hi coincideix Pimec Comerç, que veu un "problema" que hi hagi grans marques que fa dies que tenen ofertes. "Estem acostumant el consumidor a què hi hagi sempre descomptes permanents", diu Mínguez.

"Constantment hi ha promocions i és com una borratxera, el que es fa és distorsionar el que eren realment les rebaixes, tant d'estiu com d'hivern", opina. La patronal assegura que en el cas del petit comerç, "en tendència global" esperen fins a aquest dimarts per començar la campanya. Comertia, en canvi, diu que entre els seus socis, molts ja la van arrencar el passat divendres i a partir de la segona meitat de juliol "intensificaran" les ofertes.

La calor intensa impactarà en les rebaixes?

Preguntats per l'impacte que poden tenir les altes temperatures en els hàbits de compra, tant Pimec Comerç com Comertia hi resten importància. "Amb el bon temps la gent surt més al carrer, passeja més... i, per tant, aquesta circulació també provoca que es compri més i s'entri més a les botigues", afirma Mínguez. "En època de rebaixes la gent prefereix anar a veure botigues i emprovar-s'ho. Potser és una compra més impulsiva", diu Pietx.

Ambdós eviten pronosticar quant gastarà cada persona, però aprofiten per donar alguns consells per evitar "deixar-se enlluernar" pels descomptes. "Recomanem que es faci una llista, mirar l'armari per veure exactament quines són les peces o articles que es necessiten i establir un pressupost per evitar fer una compra compulsiva", sentencia Mínguez.