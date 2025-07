La pensió per jubilació creix un 5,8% en un any: aquesta és la nova mitjana catalana

La pensió mitjana a Catalunya s’ha incrementat un 4,4% al juliol respecte al mateix mes de l’any passat, fins a 1.364,05 euros, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dimarts. Un total d’1.805.356 catalans han rebut aquesta classe de prestació, un 1,14% interanual més i que representa el 17,43% del global de l’estat espanyol.

La pensió mitjana per jubilació, que representa pràcticament el 62% del total abonat, s’ha situat en 1.540,02 euros, un 5,8% més en comparació amb el setè mes de l’any passat. Les pensions d’incapacitat permanent han estat de 1.325,13 euros, les de viudetat de 951,09, les de favors a familiars de 855,29 euros i les d’orfandat de 518,64 euros.

Al conjunt de l’Estat, el Ministeri detalla que s’han abonat al juliol 10.357.872 pensions a prop de 9,4 milions de persones. La retribució mitjana del sistema s’ha situat en 1.311,9 euros, un 4,5% interanual més. Pel que fa a la subvenció per jubilació l’han percebut al voltant de 6,5 milions de ciutadans, amb un import mitjà de 1.506,6 euros.

Quin pes tenen els pensionistes a Catalunya?

El pes dels pensionistes respecte al total dels residents s'ha mantingut estable els últims anys, a la ratlla del 20%, però els percentatges també canvien segons la zona. Així, a les comarques centrals s'enfila al 22,5%, impulsats pel Berguedà (27,7%), la comarca que encapçala el rànquing, o bé el Lluçanès (26,4%) i el Bages (23,1%).

A l'altra banda de la balança, les comarques gironines són les que menys en tenen en proporció a la població (17,7%). De fet, el Gironès (16,4%) i l'Alt Empordà (15,9%) se situen a la banda baixa del rànquing. Amb tot, són la Cerdanya (14,6%) i l'Aran (15,4%) les àrees amb menys percentatge de pensionistes del país, sensiblement per sota de la mitjana, i també de la comarca més poblada, el Barcelonès (20,1%).

Pel que fa als imports que es perceben, de nou hi ha disparitat per zones. Així, set comarques se situen per sobre d'aquest llindar, encapçalades pel Barcelonès (1.625 euros) i el Tarragonès (1.553). El Baix Llobregat, el Gironès, el Garraf, i els dos Vallesos també estan per sobre dels 1.500 euros.

D'altra banda, algunes comarques de Ponent i Terres de l'Ebre estan a la cua, amb la Terra Alta com a única que no arriba als 1.100 (es queda en 1.098), i les Garrigues (1.160), el Montsià (1.192) i la Noguera (1.195) superant-la lleugerament. El Priorat (1.209), el Pla d'Urgell (1.232) i l'Alt Urgell (1.232) també es troben a la part baixa.