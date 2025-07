El Parlament Europeu, en una batalla legal per haver retallat pensions als eurodiputats

El Parlament Europeu (PE) afronta una batalla legal per haver retallat les pensions als eurodiputats jubilats. Més de 400 exparlamentaris han demandat l'Eurocambra perquè el fons voluntari de la seva pensió s'ha reduït al 50% per afrontar el dèficit milionari que pateix.

A més, per compensar el dèficit es van congelar els augments vinculats a la inflació i es va elevar l'edat de jubilació de 65 a 67 anys. Els serveis jurídics del PE van considerar que els eurodiputats ja gaudeixen d'altres retribucions com la pensió legal, que supera els 6.000 euros mensuals, i amb el fons voluntari poden arribar a sumar-hi 6.000 euros més. La demanda col·lectiva per impugnar la decisió està en curs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El fons voluntari de pensions per als eurodiputats es va crear el 1990. Es tractava d'un instrument d'inversió, en el que els eurodiputats feien injeccions de diners per cobrar una pensió quan es jubilessin en un moment en què no n'hi havia.

L'any 2009 es va tancar l'adhesió al fons a nous eurodiputats coincidint amb l'entrada en vigor del nou estatut únic dels eurodiputats, que preveu les pensions. La pensió ascendeix al 3,5 % de l'assignació per cada any complet d’exercici del mandat d'eurodiputat, més una dotzena part per cada mes complet addicional.

Per frenar el dèficit, el Parlament va adoptar mesures de contenció el 12 de juny del 2023 que van entrar en vigor el dia 1 de juliol del mateix any. Uns dies abans, el 29 de juny, un grup d'eurodiputats va decidir fer front comú per presentar una demanda conjunta. Finalment, 407 persones s'hi van sumar.

I encara en volen més

Demanen anul·lar els actes de liquidació des de l'aplicació de les mesures, i emetre'n de nous amb la suma del pendent, més els interessos. En canvi, el Parlament sol·licita al Tribunal que es desestimin els recursos presentats pels antics diputats.

Aquest estiu s'ha fet una vista del cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, segons el resum de les parts, els eurodiputats consideren il·legal la mesura perquè vulnera els seus drets adquirits, mentre que el Parlament al·lega que la modificació de l'import del fons voluntari no s'oposa a les disposicions parlamentàries ni als drets adquirits dels parlamentaris.

Conseqüències de la sentència

Si la sentència és favorable als eurodiputats jubilats, aquests rebran indemnització. En cas contrari, hauran de pagar els costs del judici. Per la seva banda, si el Parlament no guanya el cas, a més d'indemnitzar els eurodiputats i pagar les despeses del judici, hauran d'injectar més diners per compensar el dèficit del fons voluntari de les pensions.