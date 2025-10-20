El Ministeri de Treball proposa crear un permís de fins a 15 dies per a cures pal·liatives

El Ministeri de Treball planteja crear un nou permís per cures pal·liatives d'un familiar de fins a 15 dies. La proposta, enviada pel govern espanyol als agents socials aquest cap de setmana, detalla que aquest permís es podrà fer servir en el cas del cònjugue, parella de fet o parents de fins a segon grau de consanguinitat. La mesura s'inclou en el decret llei presentat fa dues setmanes per la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Aquest nou permís se suma a l'ampliació del permís de defunció ja anunciat i es podrà dividir a voluntat del treballador en dues fraccions dins dels tres mesos posteriors al seu inici i fins a la data de defunció de la persona que requereix les cures. El permís només es podrà sol·licitar un cop per pacient i requerirà un informe mèdic que acrediti la necessitat d'aquestes cures.
A més, es planteja també afegir un dia lliure per casos d'acompanyament en l'exercici del dret a l'eutanàsia. En aquest cas, no és necessària la consanguinitat, sinó haver estat designat com a persona acompanyant per qui sol·licita l'eutanàsia independentment de si és familiar o no.
Aquestes propostes se sumen al decret llei que va presentar Yolanda Díaz ara farà dues setmanes. Les mesures per cures pal·liatives i per acompanyament a l'exercici de l'eutanàsia complementen la proposta d'ampliar el permís de defunció fins a deu dies.
El text proposat pel Ministeri està en mans dels agents socials amb els quals es discutirà la proposta. Tot i això, Treball assegura que la proposta està molt avançada i que tirarà endavant. La proposta rep alguns recels per la part socialista del govern espanyol que creu que s'ha de buscar un acord amb patronals i sindicats.