Amazon i els sindicats arriben a un acord per l’ERO amb 791 acomiadaments a Barcelona

Amazon i els sindicats han tancat un acord per l'Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) amb 791 acomiadaments a les oficines corporatives de Barcelona, un 19% menys dels anunciats inicialment. Segons ha informat CCOO en un comunicat aquest dimecres, la principal causa de l’expedient és l'automatització de processos a causa de la implementació de la intel·ligència artificial però també la deslocalització a altres llocs “amb normatives laborals més laxes”.
Tal com s’ha pactat, les persones que es quedin sense feina cobraran una indemnització de 38 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitats i una indemnització mínima de 7.000 euros. A més, tindran un permís retribuït fins al 28 de febrer. També s’ha pactat un pagament de 1.500 per les persones que tenen un visat que depèn del seu contracte de feina i pagar l’assegurança mèdica fins al 31 de maig.
Aquest expedient forma part d’una reducció de plantilla a tot l’Estat d’uns 900 treballadors, el 80% dels quals a la capital catalana i la resta a les oficines de Madrid. Inicialment, el plantejament de la multinacional era acomiadar 1.200 persones a Espanya i posteriorment van proposar fer-ho amb 978.
La plantilla afectada per l'ERO no treballa als centres logístics sinó com a teleoperadors d'atenció telefònica i personal TIC als edificis BCN10 i BCN15 d'Amazon, al barri del Poblenou. Els empleats del 'call center' atenen sobretot proveïdors, mentre que els treballadors de tecnologies de la informació i la comunicació fan tasques d'informàtica, traducció, fiscalitat, comprovacions d'identitat i gestió de dades.
Bons resultats econòmics
En els seus últims resultats empresarials, Amazon va informar que va obtenir un benefici net de 35.291 milions de dòlars, el que equival a 30.299 milions d'euros en el primer semestre de l'any, gairebé un 50% més, al mateix temps que les vendes van ascendir a 323.369 milions de dòlars, és a dir, 277.630 milions d'euros, un 11% més.