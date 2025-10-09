Qui pot accedir al permís per defunció que ampliarà el govern espanyol?

Aquest dijous al matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el seu ministeri presentarà una nova norma per modificar l'Estatut dels Treballadors per ampliar els permisos de defunció de familiars fins als deu dies. Aquesta modificació també inclou una incorporació de permís per cures pal·liatives també a familiars.
Què és el permís de defunció?
El permís per defunció és un dret laboral regulat recollit per l'article 37.3 de l'Estatut dels Treballadors. Aquest dret és dona al treballador per poder absentar-se uns dies per la defunció d'un familiar proper. Aquest permís forma part de les llicències retribuïdes, és a dir, aquestes absències justificades, l'empresa continua pagant al treballador. L'objectiu d'aquest permís és poder donar temps als treballadors per passar el dol o fer tràmits i gestions per la defunció.
Quants temps correspon per la defunció d'un familiar?
Fins ara, tots els permisos concedeixen dos dies o quatre si és fora de la localitat i implica un desplaçament. Però els tipus de familiar funcionen en classificacions per consanguinitat i no totes aquestes classificacions donen dret al permís de defunció.
El primer grau de consanguinitat inclou pares, fills i cònjugues. El segon grau incorpora a germans, avis i nets. Aquests dos graus tenen dret als dies de permís. En canvi, familiars com cosins, tiets o nebots pertanyen al tercer i quart grau i no impliquen un permís.
A més, cal parlar també dels graus d'afinitat. Els graus d'afinitat fan referència a tots aquells familiars en relació amb el cònjugue o parella de fet. Sogres, gendres i nores pertanyen al primer grau d'afinitat i tenen dret als dies de permís. Tanmateix, el segon grau inclou cunyats i inclús avis del cònjugue que també tenen el dret.
I ara, què canvia?
Aquest dijous al matí Yolanda Díaz ha explicat els canvis que farà aquesta modificació. La líder de Sumar ha explicat a Desayuno informativo d'Europa Press que aquestes modificacions continuaran funcionant per consanguinitat. També ha informat que es limitarà l'afinitat, tot i que no ha especificat. Una limitació a l'afinitat suposarà una disminució de familiars relacionats amb el cònjugue que concedeixen un permís de defunció. Caldrà esperar per saber més informació que especifiqui aquests canvis.