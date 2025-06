La llista de morosos de la Hisenda catalana: un sol nom deu 52,3 milions d'euros

L'Agència Tributària de Catalunya ha publicat aquest dilluns una llista amb 58 contribuents que sumaven un deute de 152,98 milions d'euros amb data 31 de desembre de l'any passat. A la llista, hi consten aquelles persones físiques o jurídiques que tenen pendent abonar sancions o deutes pendents amb la hisenda pública catalana corresponents a impostos propis o cedits.

Els noms dels morosos

Al primer lloc, hi apareix per primer cop Yosef Faradhi, que només ell sol ja acumula un deute 52,3 milions d'euros, seguit d'altres habituals a la llista com PlayBadalona S.A. (9,29 milions), la companyia Riera de Cabanyes (8,1 milions) i la companyia Rec Madral (7,9 milions d'euros).

Ocupa el cinquè lloc, Adrià Camp Buendía, amb 4,38 milions de deute, seguit de Jordi Dalmau Orriols (4,23 milions), Anna Maria Borrell Marín (3,39 milions), la societat Moramar SA (3,3 milions), Michel de Haro Romano (3,03 milions) i Nancy Janneth Suárez Cáceres (2,65 milions). D'altres que repeteixen a la llista són Víctor Juan Fontfreda Puig, amb 2,48 milions d'euros o les germanes Maria Carmen Ballbé Anglada (938.797,4 euros) i Maria del Mar Anglada (870.599,7 euros).

Una mesura contra el frau fiscal

Els deutes i sancions tributaris corresponen a tributs propis o cedits que gestiona i recapta l'ATC i estan relacionats, majoritàriament, amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documents, successions i donacions i patrimoni; la taxa sobre el joc, i liquidacions procedents de l'Agència Catalana de l'Aigua, relacionades amb el cànon de l'aigua.

La Generalitat precisa que la llista no té en compte les actuacions a futur posteriors al 31 de desembre relacionades amb el pagament dels deutes, excepte si ja ha abonat la totalitat de l'import. Així mateix, s’hi han incorporat tots els deutes que estableix la normativa reguladora, inclosos els que estan en procés d’estudi o els que es puguin traslladar a altres administracions i/o autoritats. Segons la Generalitat, l'objectiu de la publicació de la llista és que sigui un instrument de transparència i de conscienciació cívica i tributària per la prevenció i reducció del frau fiscal.