Un exjugador del Barça entra a la llista de morosos d'Hisenda

Hisenda ha publicat l'actualització de la llista de morosos i hi destaca l'entrada d'un exjugador del Barça. Arda Turan presenta un deute d'1,3 milions d'euros davant del ministeri fiscal i s'uneix als prop de 6.000 deutors que s'han registrat a l'Estat en el tancament de l'any 2024.

A la llista publica per Hisenda han entrat noms de famosos com el de la cantant Isabel Pantoja, que deu un milió d'euros, i el del presentador i també cantant Bertín Osborne, que deu 865.000 euros. També continuen a la llista l'actriu Paz Vega, que deu 2,3 milions d'euros, i l'expresident de Banesto Mario Conde, amb un deute de 3,8 milions d'euros malgrat haver-lo reduït respecte a l'anterior publicació de dades.

El pas d'Arda Turan pel Barça

Malgrat que va arribar com a una estrella, el pas d'Arda Turan pel Barça va ser més aviat discret. El turc va aterrar a Barcelona per 34 milions d'euros l'estiu del 2015 procedent de l'Atlètic de Madrid. Ara bé, no va poder debutar fins al gener de 2016 a causa de la sanció que va rebre el club blaugrana i que li prohibia inscriure jugadors.

Malgrat que va tenir cert protagonisme durant les dues primeres temporades, es va trobar un equip que venia de guanyar el triplet però que començava a decaure. El tercer curs, marcat per les lesions i la falta de regularitat, no va poder disputar cap partit. Malgrat això, no li va quedar mal palmarès amb el Barça: una Lliga, dues Copes del Rei, una Supercopa d'Espanya i una Supercopa d'Europa. Finalment, va marxar a Turquia on va finalitzar la carrera.

La llista de Morosos d'Hisenda

A banda de la presència d'Arda Turan i altres famosos, la llista de morosos de l'Agència Tributària inclou un total de 5.997 deutors de més de 600.000 euros en el tancament de 2024. Això suposa un 1,4% menys respecte al volum recollit l'any passat, malgrat que l'import global dels deutes arriba a 16.138 milions d'euros i és un 5,9% més.

Per incloure's a la llista, els deutes han de trobar-se per sobre dels 600.000 euros, no haver estat abonades en el termini establert, trobar-se pendents de pagament el 31 de desembre de 2024 i que no estiguin ajornades o suspeses per algun motiu legal. Es pot sortir de la publicació de la llista si prèviament s'efectua el pagament íntegre dels deutes i les sancions tributàries corresponents.